Ruhestand hinausgeschoben: Wolfgang Cavelius bleibt Kämmerer

(wS/si) Siegen 28.07.2025 | Die Entscheidung des Rates in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause (10. Juli) fiel einstimmig aus: Wolfgang Cavelius bleibt auch nach dem Erreichen der beamtenrechtlichen

Altersgrenze zum 31.12.2025 der I. Beigeordnete und Stadtkämmerer der Stadt Siegen; der

Rat fasste den Beschluss, dessen Ruhestandseintritt bis zum 31.12.2028 herauszuschieben.

Erstmals zum Kämmerer gewählt worden war Wolfgang Cavelius, der zuvor als

Finanzreferent des Saarländischen Städte- und Gemeindetags tätig war, im Februar 2015; im

November 2022 erfolgte die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit. Seiner damaligen

Ankündigung, einen Antrag zu stellen, der die Wahrnehmung des Amtes auch über die

Altersgrenze hinaus für maximal drei Jahre ermöglicht, ließ Cavelius fristgemäß Taten folgen,

so dass nun der Rat gemäß Landesbeamtenrecht über den Antrag entscheiden konnte.

Das positive Votum und der anschließende langanhaltende Applaus der Ratsmitglieder

rührte den 65-Jährigen Cavelius sichtlich. In einer kurzen pointierten Dankrede bekannte sich

der gebürtige Saarländer zur Stadt Siegen, die ihm längst zur Heimat geworden sei. „Sofern

er mir vergönnt sein sollte, werde ich hier auch meinen Ruhestand verbringen“, versprach

er.

Foto: Stadt Siegen