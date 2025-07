Nächtliche Kontrolle durch Polizeistreife – zwei Männer mit vermutlich geklauten Gasflaschen unterwegs

(wS/ots) Siegen 30.07.2025 | In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (30. Juli) hat eine Siegener Polizeistreife offenbar den richtigen Riecher gehabt. Am Ende einer Kontrolle von zwei Männern steht der Verdacht zweier Diebstahlsdelikte zu Buche.

Gegen 04:20 Uhr waren die Beamten auf Streifenfahrt in Geisweid. In der Bahnstraße sahen sie zwei Männer, die jeweils eine vollgepackte Mülltüte dabeihatten. Als das Polizeifahrzeug wendete, ließen die Männer die Säcke fallen und gaben Fersengeld. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten wenige Meter weiter einen 32-Jährigen und einen 43-Jährigen festhalten. Bei der Nachschau in den Müllbeuteln entdeckten die Polizisten zwei 11 kg Propangasflaschen. Die weitere Personenkontrolle bekräftigen den Verdacht, dass die Gasflaschen aus einem Diebstahl stammen dürften. Wo die Flaschen konkret weggekommen sind, steht bislang allerdings noch nicht fest. Bei dem 32-Jährigen wurde zudem noch ein Mitgliedsausweis eines Fitnessstudios gefunden, der auf eine andere Person ausgestellt war. Auch hier besteht der Verdacht, dass diese Karte aus einem Diebstahl stammen könnte.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Herkunft der Propangasflaschen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271/7099-0 entgegen.