Tankbetrüger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

(wS/ots) Kreuztal 30.07.2025 | Am Montagmorgen (28 Juli) ist es zu einem

Tankbetrug an einer Tankstelle in der Siegener Straße gekommen. Der flüchtige

Autofahrer konnte schnell ermittelt wer-den. Bei der Überprüfung des 34-Jährigen

stellten die Beamten eine weitere Straftat fest.

Der Mann tankte gegen 10:30 Uhr seinen Pkw. Den Mitarbeitern der Tankstelle fiel

kurze Zeit später auf, dass die Zapfsäule gesperrt war. Von dem Wagen und dessen

Fahrer war nichts mehr zu sehen. Er war einfach weggefahren, ohne den

ausstehenden Betrag von über 50 Euro zu zahlen. Als die hinzugerufene Polizei

kurze Zeit später die Aufzeichnungen der Videoüberwachung einsahen, ergaben sich

konkrete Hinweise auf den Pkw.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Auto später angetroffen werden. Der 34-jährige

Fahrer gab an, dass er erst zum 01. August zahlen könne. Diese Rechnung ging

aber nicht auf, schließlich bieten Tankstellen kein „Tanken auf Anschreiben“ an.

Es lag folglich ein Tankbetrug vor. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die

Ordnungshüter zudem fest, dass der 34-Jährige gar nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.