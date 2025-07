Nächtlicher Großeinsatz der Rettungskräfte – Zwei Menschen sterben bei Hausbrand in Netphen-Irmgarteichen

(wS/red) Netphen 25.07.2025 | Update (ots) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. Juli) hat es einen Wohnhausbrand in Netphen-Irmgarteichen gegeben. Nach bisherigem Kenntnisstand kamen zwei Menschen bei dem Feuer ums Leben.

Gegen 01:19 Uhr war ein Nachbar des betroffenen Einfamilienhauses in der Koblenzer Straße auf das Feuer aufmerksam geworden und alarmierte über Notruf sofort die Polizei. Als die Feuerwehr und die Polizei wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Im Laufe der Löscharbeiten konnten die Feuerwehreinsatzkräfte eine leblose männliche Person im Obergeschoss bergen. Hierbei handelte es sich um einen 76-jährigen Hausbewohner. Er wurde vor Ort reanimiert, erlag kurze Zeit später jedoch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Im weiteren Feuerwehreinsatz konnte im Erdgeschoss eine weibliche Leiche gesichtet werden. Eine Bergung des Leichnams konnte aufgrund der schweren Brandschäden bislang noch nicht erfolgen, so dass die Identität der Frau noch nicht abschließend geklärt ist. Hinweise auf weitere Hausbewohner gibt es derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden. Für die weiteren Ermittlungen vor Ort muss nach Löschung letzter Glutnester zunächst festgestellt werden, wie stabil die Statik des Gebäudes ist. Das THW unterstützt momentan bei diesen Absicherungsarbeiten. Der Gebäudeschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei über 200.000 Euro liegen.

ERSTMELDUNG | Feuer in Irmgarteichen | In der Nacht zu Freitag kam es in Netphen-Irmgarteichen zu einem verheerenden Brand in einem alten Fachwerkhaus in der Koblenzer Straße. Die Feuerwehr Netphen wurde gegen 1:20 Uhr unter dem Alarmstichwort „Feuer 4“ zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits weit auf das Erdgeschoss ausgedehnt.

Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr und sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen – darunter ein umgehend begonnener Innenangriff – wurden die Einsatzkräfte durch die starke Hitzeentwicklung und die bauliche Struktur des alten Gebäudes erheblich behindert. Nachbarn hatten zuvor berichtet, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch zwei Personen im Haus befanden.

Tragischerweise bestätigte sich dieser Verdacht: Zwei Menschen kamen bei dem Brand ums Leben.

Im Einsatz sind rund 70 Feuerwehrleute sowie Kräfte des Rettungsdienstes aus dem gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Löscharbeiten dauern derzeit (Stand: 05:20 Uhr) noch an. Die Koblenzer Straße bleibt für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Weitere Infos folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

