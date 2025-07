Diakonische Altenhilfe Siegerland: Haus Obere Hengsbach genießt Sommerfest

(wS/dia) Siegen 25.07.2025 | Im Senioren- und Pflegeheim Haus Obere Hengsbach in Siegen haben Bewohner, Angehörige und Mitarbeitende ein fröhlich-gemütliches Sommerfest gefeiert. Unter dem Motto „Flower Power“ bestand der Nachmittag rund um die Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland aus Spaß und Spiel für die großen und kleinen Gäste. Für perfekte Bedingungen sorgte auch das Wetter mit einer großen Portion Sonnenschein.

Wer sich auf den Weg zum Sommerfest des Haus Obere Hengsbach gemacht hatte, wurde im Innenhof musikalisch in Empfang genommen. Dort spielte die Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden. Höhepunkt war der Auftritt des Bewohner-Chores. Dieser sang das Lied „Vergiss es nie“, begleitet mit Gitarrenklängen von Christiane Damjancic und Hanna Decker. Die Schwestern sind seit zwei Jahren einmal in der Woche ehrenamtlich in der Einrichtung zu Gast: „Als unsere Großtante hier eingezogen ist, kam uns die Idee, regelmäßig mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu singen“, so die beiden unisono. Neben Musik sorgten Spiele für eine ausgelassene Stimmung. Die Gäste konnten sich unter anderem beim Dosenwerfen beweisen und bei einer Tombola herausfinden, ob das Glück auf ihrer Seite ist. Die Preise hatten Firmen und Vereine aus Siegen und Umgebung gespendet. Große und kleine Besucher stellten an einem Angelteich ihr Talent unter Beweis und ließen sich beim Gesichtsschminken in Feen und Elfen verwandeln. Kulinarisch war für jeden etwas Passendes dabei. Die Mitarbeitenden der Einrichtung bereiteten eine Gemüsepfanne zu. Einrichtungsleiterin Martina Schlemper erläuterte, dass das eine Idee der Bewohnerinnen und Bewohner war: „Wir haben viele Senioren bei uns, die gerne vegetarisch essen.“ Das bunte Allerlei, für das das Team 20 Kilo Gemüse geschnibbelt hatte, gab es angereichert mit zwei Dips. Für Fleisch-Liebhaber gab es Currywurst mit Pommes. Den Nachtisch bereitete der Heimatförderkreis Hengsbach zu. Es gab frische Waffeln aus dem Bollerofen. Das feine Gebäck ließ sich auch Bewohnerin Lieselotte Henrich gemeinsam mit ihrer Tochter schmecken: „Das Fest gefällt mir richtig gut. Ich wohne seit Januar hier und fühle mich sehr wohl.“

Martina Schlemper freute sich sichtlich über die rege Teilnahme und dankte allen Helfern. Der Erlös des Festes kommt dem Förderverein des Haus Obere Hengsbach zugute. Mit dem Geld möchten die Mitglieder drei Ausflüge für die Bewohner organisieren. So soll es in den Tierpark Bad Marienberg, ins Kloster Marienstatt und an den Biggesee gehen.

Sonne satt und gute Stimmung: Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende sowie die großen und kleinen Gäste hatten beim Sommerfest des Haus Obere Hengsbach viel Spaß.

Für besondere Klänge sorgte an dem Nachmittag die Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden.