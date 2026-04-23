Frühlingskonzert lädt zu einem beschwingten Nachmittag ein

(wS/red) Hilchenbach 23.04.2026 | Passend zu den ersten warmen Sonnenstrahlen und der beginnenden Obstbaumblüte laden die Chorgemeinschaft St. Augustinus und der Männerchor „Einigkeit Herzhausen“ herzlich zu einem Frühlingskonzert ein:

Am Sonntag, 26. April, um 16:00 Uhr füllen die Stimmen der Chormitglieder die St. Augustinus-Kirche, Wittgensteiner Str. 111, in Dahlbruch mit harmonischen Klängen und Gesang voller Leichtigkeit, Lebensfreude und musikalischer Vielfalt.



Das Konzertprogramm steht ganz im Zeichen des Frühlings und die Besucherinnen und Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Aufführung.

„Der Frühling ist eine Zeit des Neuanfangs und der Inspiration – genau dieses Gefühl möchten wir mit unserer Musik vermitteln“, so die Organisatoren des Konzerts.

Neben dem musikalischen Genuss bietet das Konzert auch die Gelegenheit, gemeinsam den Beginn der neuen Jahreszeit zu genießen und einen beschwingten Frühlingsnachmittag zu erleben.







