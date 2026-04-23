Stimmen gesucht für das Jahrhundert-Ereignis: „Das Siegerland singt“

(wS/cs) Siegen – Kreuztal 23.04.2026 | Der Chorverband Siegerland e.V. feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einer klanggewaltigen Konzertreihe. Für die großen Auftritte in Siegen und Wetzlar werden nun Projektsängerinnen und Projektsänger gesucht – insbesondere Frauenstimmen sind aufgerufen, das Ensemble zu verstärken.

Ein Jahrhundert Chorgeschichte will gebührend gefeiert werden. Unter dem Motto „Das Siegerland singt“ bereitet der Chorverband Siegerland e.V. derzeit ein musikalisches Highlight vor, das weit über die Grenzen der Region hinausstrahlen wird. Am 11. Oktober 2026 bildet der Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle den festlichen Rahmen für das große Jubiläumskonzert. Doch damit nicht genug: Die Sängerinnen und Sänger werden zudem die 81. Spielzeit der Wetzlarer Kulturgemeinschaft mit einer feierlichen Opern- und Operetten-Gala in der Stadthalle Wetzlar eröffnen.

Verstärkung dringend gesucht

Um diesen besonderen Anlass stimmgewaltig zu füllen, ruft der Verband alle Mitgliedschöre sowie interessierte Einsteiger und Projektsänger dazu auf, Teil dieses Ensembles zu werden. Ein besonderer Fokus liegt diesmal auf der weiblichen Unterstützung: Da bereits drei gestandene Männerchöre fest zum Programm gehören, richtet sich der Appell explizit an die Sängerinnen im Siegerland. Aus den Stimmen des gemischten Chores soll zusätzlich ein eigener Frauenchor formiert werden, um die gesamte Bandbreite der Chormusik zu präsentieren.

Das Programm: Von A-cappella bis zur großen Oper

Die Zuhörer dürfen sich auf ein anspruchsvolles und mitreißendes Programm freuen. Neben klassischen A-cappella-Werken stehen berühmte Chöre aus der Welt der Oper und Operette im Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight der Konzerte wird die Zusammenarbeit mit dem MAKSi Akademieorchester sein, das die Sängerinnen und Sänger musikalisch begleiten wird.

Termine und Proben: So können Sie mitmachen

Ein Einstieg in die laufenden Proben der Männerchöre ist ab sofort möglich und ausdrücklich erwünscht. Der gemischte Projektchor startet Ende April mit seiner Arbeit.

Männerchöre:

MGV Cäcilia Irmgarteichen: Mittwochs, 18:30 Uhr (Gasthof Ley)

Mittwochs, 18:30 Uhr (Gasthof Ley) MGV Oberdresselndorf: Donnerstags, 20:30 Uhr (Dorfgemeinschaftshaus)

Donnerstags, 20:30 Uhr (Dorfgemeinschaftshaus) MGV Westfalia Gernsdorf: Donnerstags, 18:15 Uhr (Bürgerhaus)

Gemischter Chor (inkl. Frauenchor-Projekt):

Start: Dienstag, 28. April 2026

Dienstag, 28. April 2026 Zeit: 20:00 – 21:30 Uhr

20:00 – 21:30 Uhr Ort: Gemeindezentrum Kreuztal-Kredenbach

Interessierte sind eingeladen, einfach zu den genannten Terminen vorbeizuschauen und Teil dieses historischen Jubiläums zu werden.







