Stadt Siegen lobt Heimat-Preis 2026 aus – Engagement vor Ort wird gewürdigt

(wS/si) Siegen 23.04.2026 | Die Universitätsstadt Siegen schreibt auch im Jahr 2026 erneut den Heimat-Preis aus und setzt damit ein starkes Zeichen für bürgerschaftliches Engagement, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die aktive Gestaltung des lokalen Lebensumfeldes. Vereine, Initiativen, Einrichtungen sowie Einzelpersonen sind ab sofort eingeladen, sich mit ihren Ideen und ihrem Einsatz für die Heimat zu bewerben. Ebenso willkommen sind Vorschläge von Personen, die nicht selbst mitwirken, sondern begeistert vom Engagement anderer sind.

Der Heimat-Preis ist Teil des Förderprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stärkung der lokalen Identität und Gemeinschaft. Ziel ist es, Menschen sichtbar zu machen, die sich in besonderer Weise für ihre Stadt und das Miteinander einsetzen – sei es im kulturellen, sozialen, ökologischen, sportlichen oder historischen Bereich.

Bewerben können sich alle, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, Siegen lebenswerter zu gestalten, Traditionen zu pflegen, neue Impulse zu setzen oder das gesellschaftliche Miteinander nachhaltig zu stärken. Projekte, die generationsübergreifend wirken, Vielfalt fördern oder innovative Ansätze verfolgen sind besonders willkommen.

Der Heimat-Preis der Stadt Siegen ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert und kann auf bis zu drei Preisträgerinnen und Preisträger aufgeteilt werden. Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Ratsfraktionen und der Verwaltung. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2026.

Jetzt mitmachen und Engagement sichtbar machen!

Alle Informationen zum Heimat-Preis, den Teilnahmebedingungen sowie das Bewerbungsformular finden Sie online unter: www.siegen.de/heimatpreis. Für Rückfragen steht die Kulturabteilung der Stadt Siegen gerne zur Verfügung: per E-Mail an kultur@siegen.de oder telefonisch unter 0271 404-3055.







