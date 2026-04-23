Jahreshauptversammlung des TV „JAHN“ Siegen 1879: „Maximal stabil „und gut unterwegs

(wS/gm) Siegen 23.04.2026 | Der an diesem Abend wiedergewählte Vorsitzende Hans Brecht konnte sich auf der Jahreshauptversammlung über zahlreiche sportliche Erfolge freuen. Die Damenmannschaft der Basketballabteilung ist frisch in die Landesliga aufgestiegen. Auch die Schwerathleten, Leichtathleten und Fechter zeigen eine deutlich positive Formentwicklung. Die Kinder- und Jugendgruppen sind teilweise ausgelastet und führen Wartelisten, während sich der Reha- und Fitnessbereich als wichtige Institution für den Gesundheitssport in der Stadt etabliert hat. Aktuell zählt der Verein 1.093 Mitglieder (im Jahr 2025 waren es nur 17 mehr).



Keine Personalprobleme im Vorstand

Besonders erfreulich war zudem, dass alle Vorstandsposten reibungslos und ohne

Diskussionen besetzt werden konnten. Neben dem Vorsitzenden wurden Lukas Trick

(Schriftwart), Pauline Wetter (stellvertretende Oberturnwartin), Kevin Volkmer

(Datenschutzbeauftragter) sowie Andrea Wetter, Philipp Bruch, Jürgen Friese und Klaus

Leukel, Frank Matzner und Gerhard Büscher als Beisitzer wiedergewählt. Neu im Vorstand

sind Britta Butz (Sozialwartin) sowie die beiden Kassenprüfer Anita Utsch und Matthias

Kemper. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig. Der Vorstand hatte im Vorfeld keine

Schwierigkeiten, engagierte Mitarbeitende zu gewinnen – ein weiteres Zeichen dafür, dass es im Verein derzeit rund läuft.



Die Mitgliederentwicklung blieb weitgehend konstant:

Keine Angst vor großen Zahlen

Dass der Verein auch größere Projekte nicht scheut, wurde ebenfalls deutlich. Für das laufende Jahr sind Investitionen in Höhe von 80.000 Euro geplant. Schwerpunkte sind die Sanierung der Parkflächen vor dem Vereinsheim sowie Abdichtungsarbeiten am vereinseigenen Wohnhaus. Entsprechende Rückstellungen wurden bereits gebildet. Aus der Versammlung heraus wurde zudem der Wunsch nach einem Fahrradunterstellplatz geäußert, der bereits in die Planungen aufgenommen wurde.



Das Investitionsprogramm ist ambitioniert: Der Bauausschuss hat eine Maßnahmenliste im Umfang von rund 250.000 Euro erstellt. Dazu zählen unter anderem die Installation einer Photovoltaikanlage, Dacharbeiten am Vereinsheim sowie ein barrierefreier Zugang zur Turnhalle. Die Umsetzung soll schrittweise erfolgen, parallel dazu werden Fördermöglichkeiten geprüft. Die Jahreshauptversammlung gab dem Vorstand dafür einmütig Rückendeckung.



Vereinstreue der Mitglieder

Auch zahlreiche Ehrungen standen auf der Tagesordnung: Klaus Leukel, Ehrenmitglied und Reha-Trainer, wurde für 65 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet, seine Frau Jutta für 60 Jahre. Irmgard Matschuck und Gerhard Knappstein blicken auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurück. Oberturnwart Guido Müller ist seit 40 Jahren im Verein aktiv, und Monika Rüb und Patrick Reimer erhielten die silberne Vereinsnadel für 25 Jahre Treue. Es ist die enge Verbundenheit zum Verein, die das Rückgrat des Stadtvereins bildet Wenn auch das Vereinsleben vor allem in den Gruppen stattfindet, so merkt man auf der Jahreshauptversammlung doch die Verbundenheit untereinander, dass man „Jahner“ ist.

Vielleicht ist das das Erfolgsrezept. In den letzten Jahren wurde die Mitgliedszahl um gut 150 Personen gesteigert. Aktuell werden allerdings weitere Hallenkapazitäten benötigt. Das neue Kleinspielfeld an der Kreissporthalle wird dabei als echte Bereicherung der Sportanlagen im Umfeld gesehen.



Ausblick auf das große Jubiläum 150 Jahre TV „JAHN“ Siegen

Ein weiterer Ausblick gilt dem kommenden Jahr: Dann wird erneut ein Stiftungsfest in der Weißtalhalle stattfinden – zugleich die Generalprobe für das große Vereinsjubiläum im Jahr 2029, dann besteht der Verein 150 Jahre. Das kommende Stiftungsfest wird zudem im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der Fechtabteilung gefeiert. Die Planungsgruppe für das 150-jährige Jubiläum besteht aus Jule Kathreiner, Alexandra Pena-Wirth, Pauline Wetter, Geena Beeler und Guido Müller. Sie arbeitet bereits an der Idee eines kompakten Festwochenendes mit Kommers und Empfang am Vormittag sowie einer großen Open-Air-und Hallen-Party am Abend. Statt eines Festbuchs soll es im Jubiläumsjahr Quartalszeitungen geben, die sich thematisch mit der Vergangenheit (Ausgabe 1), Gegenwart (Ausgabe 2), Zukunft (Ausgaben 3 und 4).

Foto: TV „Jahn“ Siegen