Spatenstich für das Bauvorhaben „Alte Filzfabrik“ – 35 neue öffentlich geförderte Wohnungen in Hilchenbach-Allenbach

(wS/si) Hilchenbach – Siegen 31.07.2025 | Der Wohnraummangel ist eine zunehmende Herausforderung in allen Regionen, insbesondere für einkommensschwächere Haushalte. Mit dem Spatenstich für das Bauprojekt „Alte Filzfabrik“ im Hilchenbacher Ortsteil Allenbach, beginnt jetzt ein bedeutender Schritt zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Siegen-Wittgenstein.

Die Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH Siegen (KSG Siegen) übernimmt das Bauvorhaben von der Entwicklungsgesellschaft Alte Filzfabrik mbH und errichtet im Rahmen des Programms „Öffentliches Wohnen 2024-2027“ drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen.



„Unser Ziel ist es, dringend benötigten, bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen bereitzustellen“, sagt Andreas Müller, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der KSG.

„Mit dem Spatenstich für die ‚Alte Filzfabrik‘ schaffen wir einen preisstabilen Wohnraum in der Region. Öffentlich geförderter Wohnungsbau ist ein zentraler Bestandteil unserer Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen – gerade in Zeiten steigender Mieten und eines angespannten Marktes“, so Daniel Aktas, Geschäftsführer der KSG Siegen.



Die Gebäude werden nach dem KfW-40-Standrad errichtet und erfüllen damit höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Insgesamt entstehen auf einem über 5.000 m² großen Grundstück rund 2.100 m² Wohnfläche. Die Wohnungen werden zu Nettokaltmieten von durchschnittlich 6,86€/ m² zzgl. Stellplatzmieten angeboten.



Die Kombination aus öffentlichen Fördermitteln und nachhaltiger Planung ermöglicht ein wirtschaftlich tragfähiges und sozial wertvolles Vorhaben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,85 Millionen Euro. Durch eine langfristige Mietpreisbindung von 30 Jahren wird eine dauerhafte Erschwinglichkeit und Stabilität in der Wohnraumentwicklung gewährleistet.

„Uns ist wichtig, nicht nur preisgünstige Wohnungen zu schaffen, sondern auch nachhaltige Bau- und Energiekonzepte umzusetzen. Damit leisten wir einen doppelten Beitrag: sozial und ökologisch“, so Landrat Andreas Müller.

Dazu Kyrillos Kaioglidis, Bürgermeister der Stadt Hilchenbach: „Hilchenbach hat in den vergangenen Jahren spürbar an Attraktivität gewonnen. Ich denke dabei zum Beispiel an den kmd mit seinen vielfältigen Möglichkeiten. Ich freue mich sehr darüber, dass durch das Bauvorhaben in unserer Stadt nun zahlreiche Wohnungen für viele Menschen geschaffen werden, die von solchen Angeboten unmittelbar profitieren und das städtische Leben bereichern.“



(von links): Daniel Aktas (Geschäftsführer KSG), Kyrillos Kaioglidis (Bürgermeister Stadt Hilchenbach), Christian Bernshausen (Geschäftsführer Bernshausen Bau), Stephan Henrich (Entwicklungsgesellschaft Alte Filzfabrik), Landrat Andreas Müller, Martin Schäpers (Architekt infra plan Bauplanung).



(von links): Daniel Aktas und Landrat Andreas Müller.

