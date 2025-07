Am Montag, 25. August: E-Bike-Training für Seniorinnen und Senioren in Siegen

(wS/si) Siegen 31.07.2025 | Der Seniorenbeauftragte der Stadt Siegen lädt für Montag, den 25. August 2025, zu einem Fahrsicherheitstraining für E-Bikefahrerinnen und -fahrer ab 60 Jahren ein.

Von 14 bis 17 Uhr erwartet die Teilnehmenden ein volles Programm, mit theoretischen Informationen und praktischen Übungen rund um das elektrische Fahrrad. Geleitet wird das Training durch einen Referenten der Verkehrswacht Siegerland e.V. Unter anderem werden wichtige Ge- und Verbote für Fahrerinnen und Fahrer mit E-Bikes und Pedelecs erläutert sowie Verhaltensweisen im Straßenverkehr und der Umgang mit Gefahrenquellen besprochen. In einem Übungsparcours kann das Wissen dann zur Anwendung gebracht werden.

Das Fahrsicherheitstraining findet im Atriumsaal (theoretischer Teil) der Siegerlandhalle und auf dem Außenparkplatz statt. Um an dem Training teilnehmen zu können, wird ein E-Bike oder Pedelec benötigt. Außerdem muss ein Fahrradhelm getragen werden. Bei Interesse wird um vorherige Anmeldung bis zum 15. August per E-Mail an v.reichmann@siegen.de oder Telefon (0271/404-2434) gebeten.