Verkehrsbehinderungen in Siegen: Diese Baustellen sind in der 32. Kalenderwoche geplant

(wS/si) Siegen 01.08.2025 | In der kommenden Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer in Siegen erneut auf zahlreiche Einschränkungen und Umleitungen im Stadtgebiet einstellen. Die Stadt kündigt umfangreiche Baumaßnahmen an, die teilweise bis in den Herbst oder sogar darüber hinaus andauern.

Langzeitprojekte und laufende Sperrungen:

Am Kreisverkehr „Schleifmühlchen“ wird der Verkehr weiterhin durch Ampeln geregelt. Die Frankfurter Straße bleibt in Fahrtrichtung Lindenberg gesperrt. Die Maßnahme, die bereits im April 2023 begann, soll bis Herbst 2025 abgeschlossen sein.

Auch an der Emilienstraße dauern die Kanalbauarbeiten weiter an. Zwischen Sandstraße und Friedrichstraße bleibt die Straße bis zum 1. Dezember voll gesperrt.

Im Stadtteil Weidenau ist die Straße „In der Herrenwiese“ seit Mai ab Hausnummer 5 gesperrt. Die Durchfahrt zu den dortigen Geschäften bleibt jedoch möglich.

Aktuelle Änderungen und neue Maßnahmen:

Auf der Talbrücke Achenbach wurde kürzlich eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Seit dem 3. Juli ist in Richtung Autobahn nur noch eine Fahrspur nutzbar. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis ins Jahr 2027 andauern.

Der Bürbacher Weg ist zwischen der Südstraße und Siemensstraße seit Ende April vollständig gesperrt. Diese Maßnahme soll Anfang August beendet sein.

In der Trupbacher Straße werden Glasfaserleitungen verlegt. Daher ist sie zwischen Hausnummer 40 und 149 seit dem 14. Juli und bis zum 15. August abschnittsweise gesperrt.

Weitere Baustellen im Überblick:

Oberschelder Straße (Gosenbach): Halbseitige Sperrung wegen Sanierung einer Stützmauer – Bauende noch offen.

Halbseitige Sperrung wegen Sanierung einer Stützmauer – Bauende noch offen. Freudenberger Straße (Seelbach): Spurverengung beim Seelbacher Weiher wegen Zufahrtsneubaus.

Spurverengung beim Seelbacher Weiher wegen Zufahrtsneubaus. Koblenzer Straße / Kirchweg: Einschränkungen durch Abriss des ehemaligen Hotels Klein – Umleitung über Berliner Straße.

Einschränkungen durch Abriss des ehemaligen Hotels Klein – Umleitung über Berliner Straße. Gosenbacher Straße (Oberschelden): Vollsperrung wegen Glasfaserausbau ab dem 14. Juli bis 10. August.

Die Stadt Siegen bittet um Verständnis für die Einschränkungen und empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, die ausgeschilderten Umleitungen zu beachten und mehr Fahrzeit einzuplanen.

