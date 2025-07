Westenergie spendet Defibrillator an den FC Grün-Weiß Siegen e. V.

(wS/we) Siegen 09.07.2025 Der Fußballverein FC Grün-Weiß Siegen e. V. hat sein Trainingsgelände mit einem Defibrillator ausgestattet. Durch die Initiative des Fördervereins und mit Unterstützung von Westenergie konnte die Sportgemeinschaft das Gerät anschaffen und am Sportplatz installieren. Damit ist schnelle Hilfe in Notfällen sichergestellt.



„Ein Defibrillator kann Leben retten. Deshalb ist es wichtig, einen Zugang zu diesen Geräten zu ermöglichen. Die Anschaffung ist leider immer noch sehr teuer, weshalb wir uns über die Unterstützung von Westenergie freuen. Diese Spende erhöht das Sicherheitsgefühl der Spielerinnen und Spieler sowie der Gäste. Gerade bei sportlicher Aktivität ist es wichtig, im Notfall schnell helfen zu können. Jetzt sind wir dafür besser gerüstet“, berichtete Sven Reimann, Vorstandsmitglied des FC Grün-Weiß Siegen e. V.

Das Gerät wurde Ende April auf dem Vereinsgelände installiert. Im Anschluss erhielten die Übungsleitenden eine umfassende Einweisung in die Handhabung und wurden zudem für das Thema Notfallversorgung sensibilisiert. Die Bedienung der Gerätschaft wird zudem Schritt für Schritt am dazugehörigen Kasten erläutert, um eine korrekte Anwendung des Geräts zu gewährleisten. So ist es auch Ungeübten möglich, im Falle eines Herz- bzw. Kreislaufstillstands die oft lebensrettende Ersthilfe optimal zu leisten.

„Wir sind davon überzeugt, dass ein Defibrillator gerade bei sportlichen Veranstaltungen besonders wichtig ist. Es war uns ein persönliches Anliegen, den Verein mit einem solchen Gerät auszustatten“, sagte Peter Imhäuser vom kommunalen Partnermanagement bei Westenergie.

Der FC Grün-Weiß Siegen e. V. bedankt sich herzlich bei Westenergie für die großzügige Spende. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie durch die Zusammenarbeit von Ehrenamt und Unternehmen konkrete Verbesserungen für die Sicherheit im Vereinsleben erreicht werden können.



Kommunale Partnermanager Johannes Krause (2. v. r.) und Peter Imhäuser (r.) zusammen mit der zweiten Vorsitzenden des Fördervereins Mareike Sting (l.) und Vorstandsmitglied Sven Reimann (2. v. l.) bei der Übergabe des Defibrillators am Sportplatz vom FC Grün-Weiß Siegen e. V. (Foto: Westenergie / Victoria Baumann)

