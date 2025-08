18-Jähriger prallt bei Verkehrsunfall gegen Betonmauer

(wS/ots) Siegen 01.08.2025 | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01.08.2025) ist ein

18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Siegen verletzt worden.

Der junge Mann befuhr gegen kurz nach Mitternacht die Freudenberger Straße in

Fahrtrichtung Siegen. An der Kreuzung zur HTS wollte der 18-Jährige nach rechts

auf die Hüttentalstraße Richtung Eiserfeld abbiegen. In der Kurve verlor er aus

noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen eine

Betonmauer.

Der 18-Jährige wurde nach medizinischer Behandlung vor Ort entlassen. Das

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.