Kreuztaler Stadtverwaltung begrüßt Nachwuchskräfte

(wS/kr) Kreuztal 01.08.2025 | Sieben Auszubildende und drei Dualstudierende beginnen dieses Jahr bei der Stadt Kreuztal ihren beruflichen Werdegang: Sila Gül, Aylin Kamrath (beide Verwaltungsfachangestellte), Leonit Regjepaj (Kaufmann für Digitalisierungsmanagement), Stefanie Brühl (Anlagenmechanikerin im Wasserwerk), Cristina Isac, Laura Moll und Sarah Schneider (alle drei Praxisintegrierte Ausbildung Erzieherin) absolvieren ab dem 01. August ihre Ausbildung bei der zweitgrößten Kommune im Kreis Siegen-Wittgenstein. Am 01. September beginnen zudem Alessia Rindinella, Erion Sadiku und Zeynep Kösem ihr duales Studium zum Bachelor of Laws im Rathaus.



Vier angehende Erzieher/innen absolvieren außerdem ab August ihr Anerkennungspraktikum in städtischen Einrichtungen: Hannah Billich (Kita Buschhütten), Nada Aloui (Kita Krombach), Jana Bednorz (Kita Kunterbunt) und Haroon Redzepova (Jugendtreff Busch-Hütte).

Zudem nimmt Noemi Hillnhütter ihren Bundesfreiwilligendienst in der Clara-Schumann- Gesamtschule auf.

Bürgermeister Walter Kiß hat die Nachwuchskräfte zum Start persönlich begrüßt und bei der Stadtverwaltung herzlich willkommen geheißen. „Ich freue mich sehr, dass sich auch dieses Jahr wieder motivierte junge Menschen für ihren Karrierestart bei der Stadt Kreuztal entschieden haben. Für den Start in diesen sicherlich aufregenden Lebensabschnitt wünsche ich den neuen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg und viel Spaß“, so Kiß.

Der erste Tag der Ausbildung wird in Kreuztal traditionell für die Orientierung genutzt: Gemeinsam mit den Kolleginnen der Jugend- und Auszubildendenvertretung lernen die neuen Kolleginnen und Kollegen das Rathaus, die Nebenstellen und die verschiedenen Arbeitsorte im Rahmen einer Rallye kennen. Außerdem knüpfen sie erste Kontakte untereinander sowie zu den Auszubildenden, die bereits im zweiten und dritten Ausbildungsjahr sind.

Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen Nelly Hartlieb und Laura Schöler, Ausbildungsleiterin Julia Wiegel und Bürgermeister Walter Kiß (hintere Reihe v.l.) begrüßten die Kreuztaler Nachwuchskräfte. Foto: Stadt Kreuztal