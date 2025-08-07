40 Jahre im öffentlichen Dienst: Michaela Buchen feiert Dienstjubiläum

(wS/hi) Hilchenbach 07.08.2025 | „Das Standesamt macht mir Spaß, darin gehe ich auf“, sagt Michaela Buchen – und das spürt man sofort. Seit zwölf Jahren ist sie als Standesbeamtin tätig und blickt dabei insgesamt auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zurück. Aus diesem Anlass gratulierten ihr kürzlich Hilchenbachs Stadtrat Christoph Ermert, der stellvertretende Personalratsvorsitzende Thomas Marek-Gebauer, Referatsleiter Hans-Jürgen Klein sowie Lisann Siegfried als stellvertretende Fachdienstleitung.

Ihre berufliche Laufbahn begann Michaela Buchen im Jahr 1985 mit einer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung des Bundes. Von Siegen führte ihr Weg zunächst nach Köln und später zurück zur Standortverwaltung in Siegen, wo sie für die Ein- und Auskleidung der Soldaten zuständig war.

1991 wechselte sie zur Stadt Netphen ins Bürgerbüro. Bereits während einer kurzen Vertretung im Standesamt entdeckte sie ihre Begeisterung für dieses Aufgabengebiet. Nach weiteren Stationen im Vorzimmer des Beigeordneten bzw. Bürgermeisters sowie im Bereich Liegenschaften und Immobilienservice wurde Michaela Buchen im Jahr 2013 offiziell zur Standesbeamtin bestellt. Seit dem 1. Juli 2024 übt sie diese Tätigkeit nun bei der Stadt Hilchenbach aus.

Ihr Berufsalltag ist geprägt von Paragraphen und Gesetzesänderungen – doch für die 56-Jährige ist das kein Problem. Sie setzt sich mit Freude in neue Regelungen hinein. Mit ihrer freundlichen Art und viel Geduld gelingt es ihr, auch komplexe juristische Sachverhalte verständlich zu vermitteln.

Michaela Buchen ist nah an den Menschen und begleitet sie in bedeutenden Lebenssituationen. Sie erlebt berührende Trauungen, lernt dabei verschiedene Kulturen kennen, und begegnet auch schwierigen Schicksalen. Besonders schön sind für sie die Momente, in denen sie anderen helfen kann, Herausforderungen zu bewältigen und neue Perspektiven zu finden.

Zum Jubiläum überreichte Christoph Ermert ihr eine Urkunde und ein Präsent als Zeichen des Dankes. Auch Thomas Marek-Gebauer gratulierte im Namen des Personalrats und überreichte ein Geschenk.

Michaela Buchen (Mitte) feiert ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Von links: Referatsleiter Hans-Jürgen Klein, stellvertretender Personalratsvorsitzender Thomas Marek-Gebauer, Stadtrat Christoph Ermert und stellvertretende Fachdienstleitung Lisann Siegfried.