Schwerer Unfall auf der Ihnestraße in Attendorn – Fahrradfahrer von LKW erfasst

(wS/red) Attendorn 08.08.2025 | Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Ihnestraße (L539) in Attendorn wurde ein 48-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11:34 Uhr an der Einmündung zur Kölner Straße (L512).

Nach Angaben der Polizei befuhr der 44-jährige LKW-Fahrer die L539 und beabsichtigte, nach links auf die L512 in Richtung Attendorn abzubiegen. An einer Ampel musste er verkehrsbedingt anhalten. Rechts von ihm stand der 48-jährige Fahrradfahrer, der ebenfalls an der roten Ampel wartete. Als die Ampel auf Grün schaltete, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen dem LKW und dem Radfahrer.

Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst aus dem Kreis Olpe sowie ein Notarzt waren schnell vor Ort und leisteten die medizinische Erstversorgung. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Fahrradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs angefordert. Die Ihnestraße wurde während der gesamten Unfallaufnahme komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Polizei regelte den Verkehr vor Ort.

Die genauen Ursachen der Kollision werden derzeit noch ermittelt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

