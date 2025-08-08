News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



1911_KDL_HAM_728x90

Menu

A45: Nächtliche Sperrung in der Anschlussstelle Siegen in Richtung Frankfurt – von Montag auf Dienstag (11.8./12.8.)

8. August 20252
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/au) Siegen 08.08.2025 | Die Autobahn Westfalen führt Baugrunderkundungen im Bereich der Anschlussstelle Siegen durch. Für die Anpassung der Verkehrsführung muss die Auffahrt in der Anschlussstelle Siegen in Fahrtrichtung Frankfurt in der Nacht von Montag auf Dienstag (11.8./12.8.) von 20 Uhr bis 1 Uhr gesperrt werden. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt in Richtung Dortmund über die Anschlussstelle Freudenberg.

AnzeigeGünstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier 💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? 👉 Dann klicken Sie bitte HIER! Wir freuen uns sehr, vielen Dank!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Schwerer Unfall auf der Ihnestraße in Attendorn – Fahrradfahrer von LKW erfasst

Anzeige



Spartanien.de 300x250 - 2

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten