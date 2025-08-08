A45: Nächtliche Sperrung in der Anschlussstelle Siegen in Richtung Frankfurt – von Montag auf Dienstag (11.8./12.8.)

(wS/au) Siegen 08.08.2025 | Die Autobahn Westfalen führt Baugrunderkundungen im Bereich der Anschlussstelle Siegen durch. Für die Anpassung der Verkehrsführung muss die Auffahrt in der Anschlussstelle Siegen in Fahrtrichtung Frankfurt in der Nacht von Montag auf Dienstag (11.8./12.8.) von 20 Uhr bis 1 Uhr gesperrt werden. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt in Richtung Dortmund über die Anschlussstelle Freudenberg.

