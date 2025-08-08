Kreuztaler Natur- und Bauernmarkt am Sonntag, 14.September mit großem Info- und Mitmachangebot

(wS/kr) Kreuztal 08.08.2025 | Am (Kommunalwahl-)Sonntag, 14. September, kann der Gang zur Wahlurne wunderbar mit einem Besuch in der Kreuztaler Stadtmitte verbunden werden: Der beliebte Natur- und Bauernmarkt auf dem Roten Platz lockt von 11.00 bis 18.00 Uhr mit einem vielseitigen Angebot an Naturprodukten und Biowaren sowie zahlreichen familienfreundlichen Mitmachaktionen und Infoständen.

Insgesamt rund 60 Stände auf dem Marktplatz und 10 weitere unter dem Glasdach des Einkaufscenters bieten eine große Auswahl an Produkten und Lebensmitteln. Darunter: Obst und Gemüse, Balsame und Seifen, Deko-Artikel, Holz- und Lederwaren, Pflanzen, Felle und Wolle, Gewürze, Naturkosmetik, Marmeladen, Käse, Nudeln und Eier, Wein, Antipasti und Natursauerteigbrote.

Rund um das Thema Bauernhof informiert das Team vom Ferndorfer Irlenhof zusammen mit tierischer Unterstützung. Ebenfalls tierisch wird es im Zelt des Rassegeflügelzuchtvereins Kreuztal, der neben Informationen auch einen Snack am eigenen Bratwurststand anbietet.

Passend zur Saison sind die Vereinsmitglieder der Gartenfreunde Kreuztal zur Stelle, um

Termine zur Apfelmost zu vergeben und zu Themen aus der vielseitigen Welt des Apfels und

des Obstbaumschnittes zu beraten. Aber auch Fragen zu anderen Obstsorten und dem

Schnitt von Ziersträuchern und Rosen können hier fachkundig geklärt werden.

Wer schon immer mal die alte Kunst des Filzens ausprobieren wollte, kann sich am Stand

des

Begegnungshofs Heinbach aus Siegen ausprobieren; dieses Angebot richtet sich sowohl an

Kinder als auch Erwachsene. Über das immaterielle Kulturgut des Siegerländer Haubergs

informiert der Verein Historischer Hauberg Fellinghausen. Die Puppenbühne der Freiwilligen

Feuerwehr Kreuztal ist ebenfalls am Roten Platz und zeigt über den Tag verteilt

verschiedene, kurzweilige Puppenaufführungen. Außerdem wird von 12.00 bis 16.00 Uhr

wieder eine professionelle Kinderschminkerin vor Ort sein.

Alle Mitmachaktionen sind für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei.

Zahlreiche Essenstände, ob deftig oder süß, runden den Besuch des Natur- und

Bauernmarktes mit abwechslungsreichen Spezialitäten und Getränken ab und sorgen für

eine genussvolle Zeit in der Kreuztaler Stadtmitte.

