Wilnsdorf: Hans-Georg Maaßen spricht über „Deutschland im Umbruch“

(wS/vs) Wilnsdorf 08.08.2025 | Am Montag, den 18. August 2025, findet in der Festhalle Wilnsdorf eine Veranstaltung mit dem Titel „Deutschland im Umbruch – Wer schützt unsere Werte?“ statt. Als Hauptredner wird Dr. Hans-Georg Maaßen erwartet, der „live in Wilnsdorf“ sprechen wird.

Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr, der Einlass ist bereits ab 18:30 Uhr möglich. Sie findet in der Festhalle Wilnsdorf, Rathausstraße 9A, statt. Laut dem Veranstaltungsplakat ist der Eintritt frei.

Im Anschluss an den Vortrag von Dr. Maaßen ist eine Fragerunde vorgesehen, bei der das Publikum die Möglichkeit haben soll, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung wird von der „WerteUnion“ beworben, deren Logo und Slogan „Wir wählen die Freiheit“ ebenfalls auf dem Plakat zu sehen sind. Die Organisatoren rufen dazu auf, „die Stimme der Freiheit zu stärken.“

Dr. Hans-Georg Maaßen ist ein renommierter Jurist und ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der sich durch seine Expertise in Sicherheitsfragen und seine klare Haltung in politischen Debatten einen Namen gemacht hat. Er gilt als profilierter Intellektueller, der sich kritisch mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzt und dabei stets für die Stärkung von Recht und Freiheit eintritt.

? 👉







