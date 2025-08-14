News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



1911_KDL_HAM_728x90

Menu

64-jähriger Radfahrer bei Unfall auf der Achenbacher Straße in Siegen schwer verletzt

14. August 20251.2k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 14.08.2025 | Am späten Mittwochnachmittag (13.08.2025) ist ein 64-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Achenbacher Straße in Siegen verletzt worden.

Der Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er über seinen Lenker und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.
Auch der Rettungshubschrauber war für die Dauer des Einsatzes vor Ort.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Foto: Archiv wirSiegen

.

AnzeigeGünstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!



2023_BMG_still_banner_300x250



Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Meditative kirchenmusikalische Andacht am 24. August um 16 Uhr in der Kolumbariums-Kirche Heilig-Kreuz

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten