64-jähriger Radfahrer bei Unfall auf der Achenbacher Straße in Siegen schwer verletzt

(wS/ots) Siegen 14.08.2025 | Am späten Mittwochnachmittag (13.08.2025) ist ein 64-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Achenbacher Straße in Siegen verletzt worden.

Der Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er über seinen Lenker und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Auch der Rettungshubschrauber war für die Dauer des Einsatzes vor Ort.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

Foto: Archiv wirSiegen

