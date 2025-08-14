Kein Zutritt! TuS Ferndorf testet hinter verschlossenen Türen bei TUSEM Essen

(wS/Red) Kreuztal 14.08.2025 | Geheimes Kräftemessen in Essen

Testspiel TUSEM Essen gegen den Ligarivalen TuS Ferndorf .

Anwurf: Freitag, 15.08.2025, 19:00 Uhr

Dieses Spiel findet hinter verschlossenen Türen statt, das heißt: OHNE Zuschauerbeteiligung, bitte nicht anreisen!

Beide Teams treffen in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal aufeinander. In der vergangenen Saison gastierten die Essener in der Stählerwiese, damals allerdings zum Meisterschaftsspiel. Mit keinem guten Ende für Essen: Am 15.02.2025 verloren sie im „Hexenkessel“ mit 34:30.



Welcher Kader wird Ceven Klatt am morgigen Tag zur Verfügung stehen? Lassen wir uns überraschen, vielleicht ist Hampus Dahlgren wieder dabei!? Das Hauptaugenmerk liegt auch auf der Rechtsaußen-Position: Wer wird eingesetzt, um Josip Eres Entlastungsminuten geben zu können? Marvin Mundus, vielleicht sogar ein Kreisläufer? Wir lassen uns überraschen.

Und Mirza Sijaric wäre nicht Mirza Sijaric, wenn er nicht händeringend nach einer weiteren Lösung für die nächsten Monate suchen würde.

Das Spiel in Essen ist das vierte von fünf Testspielen zur Vorbereitung auf die kommende Saison.

Bisherige Spiele und Ergebnisse:

• 02.08.: Longericher SC (3. Liga) – TuS 31:35

• 05.08.: SSV Nümbrecht (Oberliga) – TuS 16:37

• 09.08.: Bergischer HC (1. Liga) – TuS 33:26

Abgeschlossen wird die Testspielphase mit einem Heimspiel am Freitag, 22.08.2025. Der TuS Ferndorf begrüßt dann in der Stählerwiese den Ligarivalen Eulen Ludwigshafen. Anwurf ist um 16:00 Uhr.

Bericht: Peter Trojak

Foto: Andreas Domian

