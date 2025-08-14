News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Hilchenbacher Marktplatz am Sonntag gesperrt

14. August 202519
(wS/hi) Hilchenbach 14.08.2025 | Am Sonntag, 17. August, findet rund um Hilchenbach und Kirchhundem-Silberg eine große Freizeitveranstaltung statt. Da sich sowohl der Start- als auch der Zielbereich auf dem Hilchenbacher Marktplatz befinden, ist dieser am Veranstaltungstag von 6:00 bis 22:00 Uhr für den Auto- und Motorradverkehr voll gesperrt. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger haben selbstverständlich Zutritt.

Marktplatz Hilchenbach – Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

