Ab kommendem Montag: Letzte Asphaltarbeiten am Schleifmühlchen

9. August 20251
(wS/si) Siegen 09.08.2025 | Ab Montag, 11. August 2025, finden im Bereich Kreisverkehr Schleifmühlchen/ Fludersbach die letzten Asphaltarbeiten statt. Hierfür muss voraussichtlich ab Mitte kommender Woche für ca. drei Tage der Einmündungsbereich in die Fludersbach voll gesperrt werden. Das teilt die Abteilung Straße und Verkehr der Stadt Siegen jetzt mit.

Von Kaan-Marienborn kommend werden Verkehrsteilnehmende, die in Richtung Fludersbach fahren möchten, über den neuen Bypass am VEB-Gebäude in Richtung Lindenberg umgeleitet. Im Gegenverkehr erfolgt die Umleitung über die temporär freigegebene Frankfurter Straße über den Lindenberg und die Wetzlarer Straße.

Die Umleitungen werden aus allen Richtungen entsprechend beschildert. Die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung bittet alle Verkehrsteilnehmenden, auf die sich täglich ändernde Beschilderung zu achten.

Neben den Asphaltierungsarbeiten stehen weitere Restarbeiten aus, sodass der neue Kreisverkehr am Schleifmühlchen voraussichtlich Ende September wieder „rund“ laufen kann.

Foto: Archiv Stadt Siegen

