Rotlicht missachtet: Zwei Fahrzeuge kollidieren auf der Koblenzer Straße in Siegen

(wS/red) Siegen 09.08.2025 | Am Samstagmittag, gegen 12.20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Koblenzer Straße / Ecke Kirchweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der Fahrer eines Renault Scenic die Koblenzer Straße aus Richtung „Kochs Ecke“ kommend und wollte geradeaus in Richtung Siegerlandhalle weiterfahren. Dabei soll er das Rotlicht der dortigen Ampelanlage übersehen haben. Infolgedessen kollidierte er mit einem Toyota Yaris, der von rechts aus dem Kirchweg kam.

Durch den Aufprall liefen Betriebsstoffe aus, sodass neben der Polizei auch die Siegener Feuerwehr ausrückte, um diese zu binden. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden – verletzt wurde niemand.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen entfernt werden. Dank des schnellen Einsatzes der Abschlepp-Profis konnte die Kreuzung zügig geräumt und die kurzzeitige Verkehrsbehinderung wieder aufgehoben werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

