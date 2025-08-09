Gernsdorf feiert 725- jähriges Dorfjubiläum: Festwochenende mit Heimatabend und Familientag

(wS/hw) Wilnsdorf-Gernsdorf 09.08.2025 | Gernsdorf steht ein besonderes Ereignis bevor: Der Heimat- und Wanderverein Gernsdorf e.V. lädt herzlich ein, am Wochenende des 23. und 24. August das 725-jährige Bestehen des Dorfes zu feiern. Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen – von historischen Einblicken über musikalische Highlights bis hin zu Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Feierlicher Auftakt am 23. August

Den Startschuss gibt am Samstag, 23. August, ab 19 Uhr der Heimatabend im Bürgerhaus. In einer stimmungsvollen Präsentation werden historische Bilder aus der Dorfgeschichte gezeigt. Musikalisch begleitet wird der Abend von den beiden Gernsdorfer Chören – dem Frauenchor Tonzauber und dem MGV Westfalia Gernsdorf. Im Anschluss sorgt die Band Frumpy Man mit mitreißender Live-Musik für beste Laune. Der Eintritt ist frei, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Großer Familientag am 24. August

Weiter geht es am Sonntag, 24. August, ab 10:30 Uhr rund um den Dorfplatz und das Bürgerhaus mit dem Familientag. Auf die Besucher warten unter anderem Hüpfburgen, Menschenkicker, Rollenrutsche, Bobbycar-Rennen, Cornhole und Fußball-Dart. Beim Laserpunktschießen können Gäste ihr Zielvermögen unter Beweis stellen. Ein besonderes Highlight ist das Bällerennen, bei dem attraktive Preise winken.

Dazu kommen spannende Vorführungen der Jugendfeuerwehr, ein Auftritt des Musikvereins Irmgarteichen sowie kreative Aktionen des Kindergartens. Beim Kinderschminken verwandeln sich die kleinen Besucher in bunte Fantasiefiguren.

Ob sportlich aktiv, kreativ oder entspannt – das Jubiläumswochenende bietet für jedes Alter etwas. Musik, gute Gespräche und das besondere Dorf-Flair machen die Feier zu einem Erlebnis.



Der Heimat- und Wanderverein Gernsdorf e.V. freut sich auf viele Gäste und ein unvergessliches Jubiläum!

725 Jahre Gernsdorf – Familientag am 24. August 2025

Ganztägig:

Hüpfburgen

Menschenkicker

Rollenrutsche

Cornhole

Bobbycar-Rennen

Laserpunktschießen

Fußballdart

u. v. m.

Programmablauf Familientag 24.08.2025:

10:30 Uhr – Wortgottesdienst für Jung und Alt zum Thema „Zusammen sind wir stark“

– Wortgottesdienst für Jung und Alt zum Thema „Zusammen sind wir stark“ 11:00–14:00 Uhr – Aktion des Kindergartens

– Aktion des Kindergartens 12:00 | 14:00 | 16:00 Uhr – Bällerennen mit tollen Gewinnen

– Bällerennen mit tollen Gewinnen 13:30 Uhr – Übung der Jugendfeuerwehr

– Übung der Jugendfeuerwehr ab 14:30 Uhr – Musikverein Irmgarteichen

Bälleverkauf: 1 €/Ball bei Dominik Meiswinkel, Franziska Krumm und Philipp Stahl

.

.

