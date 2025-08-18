18-Jähriger verursacht schweren Crash unter Drogeneinfluss – tödliche Kollision mit E-Scooter in Dortmund

(wS/ots) Dortmund 09.08.2025 | Am frühen Samstagmorgen (09. August 2025) kam es um 01:21 Uhr auf der Flughafenstraße in Dortmund zu einem schweren Verkehrsunfall dem ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Dortmund tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Dortmunder mit einem VW T-Roc und überhöhter Geschwindigkeit die Flughafenstraße in nördliche Richtung. Auf Höhe der Einmündung „In der Liethe“ verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem E-Scooter-Fahrer, der vermutlich ebenfalls in nördlicher Richtung unterwegs war.

Das Auto kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und prallte gegen die Mauer eines Grundstücks in der Nähe der Hausnummer 640. Weitere geparkte Autos wurden dabei durch Trümmerteile beschädigt. Das Fahrzeug kam schließlich etwa 200 Meter entfernt, auf Höhe der Kreuzung Flughafenstraße / Hostedder Straße, zum Stillstand.

Der Fahrer des VWs und sein Beifahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, ein durchgeführter Drogenvortest zeigte zuvor ein positives Ergebnis bei dem Fahrer. Zudem wurde sein Handy als Beweismittel sichergestellt.

Die Unfallaufnahme wurde durch das speziell geschulte Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster durchgeführt. Sowohl das Auto als auch der E-Scooter waren Totalschäden und mussten abgeschleppt und als Beweismittel sichergestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Fahrer des PKW vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit im Krankenhaus unter polizeilicher Bewachung. Eine weitere Entscheidung diesbezüglich steht noch aus.

Die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten auf der Straße erstreckten sich bis in die Morgenstunden. Gegen 09:50 Uhr konnte die Flughafenstraße wieder freigegeben werden. Aufgrund der umfänglichen Spurenlage wurde ein polizeiexterner Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.