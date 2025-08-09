Geselliges Sommerfest des VdK-Ortsverbandes Deuz in Helgersdorf

(wS/tg) Netphen 09.08.2025 | Am heutigen Samstag trafen sich die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Deuz zu ihrem traditionellen Sommerfest an der Grillhütte in Helgersdorf. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Uwe Werthenbach genossen die Teilnehmenden in geselliger Runde selbstgemachte Kuchen, frische Salate und Gegrilltes. Auch die Kaltgetränke der heimischen Brauereien Irle und Erzquell fanden großen Zuspruch.

In entspannter Atmosphäre verbrachte man gemeinsam einige Stunden bei anregenden Gesprächen. Uwe Werthenbach nutzte die Gelegenheit, um zwei wichtige Termine bekannt zu geben:

Am 25. Oktober 2025 ist eine Fahrt nach Boppard mit Schifffahrt, Weinprobe, Winzervesper und dem Besuch eines Weinguts geplant. Der Jahresabschluss findet am 22. November 2025 ab 14:30 Uhr im Bürgerhaus in Grissenbach statt. Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen sind jederzeit möglich.

Vorstandsmitglied Thorsten Görg hob in seiner Ansprache die Bedeutung des VdK in der heutigen Gesellschaft hervor. In einer Zeit, in der das soziale Gleichgewicht zunehmend ins Wanken gerät, sei eine starke Solidargemeinschaft besonders wichtig. Mit einem Monatsbeitrag von 6,50 Euro – „weniger als eine halbe Schachtel Zigaretten“ – könne jeder einen Beitrag für eine sichere und solidarische Zukunft leisten. Besonders junge Menschen seien im Ortsverband Deuz wie auch im gesamten VdK eine wertvolle Stütze und ein starker Pfeiler der Gemeinschaft, so Görg.

Foto: Thorsten Görg

