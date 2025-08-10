K29 bei Oechelhausen: PKW-Fahrer verliert Kontrolle – hoher Sachschaden

(wS/red) Hilchenbach 10.08.2025 | Am späten Samstagabend, den 9. August 2025, kam es gegen 23:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K29 zwischen Hilchenbach-Allenbach und Oechelhausen.

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer war nach eigenen Angaben aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baumstumpf, drehte sich daraufhin auf die Seite und blieb liegen.

Der junge Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die alarmierte Feuerwehr Hilchenbach sowie die Einheit Oechelhausen/Ruckersfeld sicherten die Unfallstelle ab. Sie streuten auslaufende Betriebsmittel ab, stellten den Brandschutz sicher und leuchteten den Einsatzort aus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs war die K29 in diesem Abschnitt voll gesperrt.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

