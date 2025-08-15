Am letzten Ferienwochenende: Kinderflohmarkt in der Oberstadt hat Tradition

(wS/si) Siegen 15.08.2025 | Zum Abschluss der Sommerferien findet am Samstag, 23. August 2025, im Rahmen des „Siegener Ferienspaß“ wie jedes Jahr der Kinderflohmarkt auf dem Markplatz (Kornmarkt) vor dem Rathaus in der Siegener Oberstadt statt. Auch in diesem Jahr lautet das Motto: „Von Kindern und Jugendlichen für Gleichaltrige“.



Sicherlich hat sich in einigen Kinderzimmern das eine oder andere angesammelt, das nun abgegeben werden kann, um wieder Platz für Neues zu schaffen. Beim Kinderflohmarkt finden Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren daher von 14.00 bis 17.00 Uhr die Möglichkeit zu verkaufen, kaufen oder tauschen – und das ganz ungezwungen, denn es bedarf weder einer Anmeldung, noch gibt es Standgebühren oder eine feste Einteilung. Eine Decke oder ein Tisch zum Anbieten der Ware ist selbst mitzubringen. Je nach Wetterlage sollte auch an einen Sonnen- oder Regenschutz gedacht werden.

Wer teilnehmen möchte, sollte allerdings beachten, dass Kriegsspielzeuge und Erwachsenenartikel sowie Bekleidung in größeren Mengen nicht angeboten werden dürfen.

Auch der Verkauf von altersunangemessenen digitalen Spielen ist nicht erwünscht.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass aus Sicherheitsgründen die Stände erst aufgebaut werden dürfen, wenn der Abbau des Wochenmarktes vollständig abgeschlossen und der Platz freigegeben wurde.

Der Flohmarkt findet bei jeder Wetterlage statt. Für Rückfragen steht Claudia Wilke, stellvertretende Leiterin der städtischen Arbeitsgruppe Kinder- und Jugendförderung, per E- Mail an c.wilke@siegen.de zur Verfügung. Weitere Informationen finden Interessierte außerdem online unter www.unser-ferienprogramm.de/siegen

Foto: Archiv wirSiegen.de

