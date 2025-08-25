(wS(si) Siegen 25.08.2025 | Sanierung Frankfurter Straße Richtung Lindenberg steht an:

Baustelle Schleifmühlchen: Ab Mittwoch geänderte Verkehrsführung

Im Zuge der Baustelle zum neuen Kreisverkehr Schleifmühlchen wird ab Mittwoch, 27. August, die Verkehrsführung noch einmal geändert: Die Einbahnstraßenregelung der Fludersbach und der Friedrich-Wilhelm-Straße wird aufgehoben. Die Zufahrt zum Kreisverkehr in der Fludersbach wird dann – wie schon in der Vergangenheit – über eine Ampelanlage geregelt. Damit entfallen auch die in der Fludersbach temporär angelegten Längsparkplätze, sowie die Parkverbote in der Friedrich-Wilhelm-Straße.

Die Ein-und Ausfahrt der Friedrich-Wilhelm-Straße wird ab Mittwoch gesperrt. Hintergrund für diese Maßnahmen sind die anstehenden Asphaltarbeiten in den Zufahrtsarmen zum Kreisverkehr und den beiden Bypässen. Hier fehlt noch die letzte Deckschicht. Diese Arbeiten erfolgen in der ersten Septemberwoche in mehreren Teilabschnitten.

In diesem Zuge wird auch die Fahrbahnsanierung der Frankfurter Straße in Richtung Lindenberg durchgeführt. Als vorbereitende Arbeiten wird hier die alte Fahrbahn ab Mittwoch, 27. August, abgefräst. Die Anlieger können die gefräste Fahrbahn bis zu den Asphaltarbeiten nutzen. Ab Montag, 8. September, starten die Beschilderungsarbeiten und die Montage der Fußgängerampelanlage in der Frankfurter Straße Höhe Einmündung Friedrich-Wilhelm-Straße.

Ab Montag, 15. September, sind die Markierungsarbeiten geplant. Im Rahmen der Markierungsarbeiten kann es immer wieder zu kleinteiligen Umlegungen des Verkehres im Baufeld kommen, um die Arbeiter nicht zu gefährden. Die Straßen-und Verkehrsabteilung bittet auf die entsprechenden Änderungen der Verkehrsführung und Beschilderung zu achten.