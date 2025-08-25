News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
B54: Sonderprüfung an der Rampe City-Galerie in Siegen nach LKW-Unfall: Verkehr wieder frei – erneute Sperrung am 26.08.

25. August 2025464
(wS/str) Siegen 25.08.2025 | Am Montag (25.08.) ereignete sich auf der Rampe zur City-Galerie der B54 (HTS) ein Lkw-Unfall. Dieser Unfall führte zu Schäden am Bauwerk, der im Rahmen einer sofort eingeleiteten Sonderprüfung sorgfältig begutachtet wurde. Im Zuge dieser Prüfung wurden auch lose Betonteile entfernt.

Das Ergebnis: Schwere strukturelle Schäden liegen nicht vor. Der Verkehr kann daher ab sofort wieder eingeschränkt freigegeben werden.

Für die kurzfristig erforderlich werdende Erneuerung der beschädigten Schutzplanken ist im Laufe des morgigen Dienstags (26.08.) jedoch eine erneute Sperrung erforderlich. Darüber hinaus sind weitere Instandsetzungen am Bauwerk infolge des Unfalls notwendig, die zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.

Fotos: wirSiegen.de

Siehe ERSTBERICHT

