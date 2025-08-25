Schwerer Unfall in Siegen: Umgekippter LKW blockiert HTS-Auffahrt City-Galerie Siegen

(wS/red) Siegen 25.05.2025 | Am Montagmorgen gegen 7 Uhr kam es in Siegen zu einem schweren Verkehrsunfall. In Höhe der HTS-Auffahrt an der City Galerie kippte ein Lastwagen in Fahrtrichtung Kreuztal um.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten unter dem Alarmstichwort „TH2 – Technische Hilfe – Fahrer eingeschlossen“ an. Nach ersten Angaben war der Fahrer zunächst im Führerhaus eingeschlossen.

Der Bereich rund um die Auffahrt der HTS an der City Galerie ist derzeit voll gesperrt. Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr von Kreuztal kommend in Richtung Abfahrt City Galerie ist von der Sperrung nicht betroffen.

Zum Zeitpunkt 8 Uhr waren die Einsatzkräfte noch im Einsatz. Weitere Informationen folgen.

Update: Ein 39-jähriger LKW-Fahrer konnte sich eigenständig aus dem umgestürzten Fahrzeug befreien. Er wurde verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ort: Siehe Google Maps

Infos der Polizei (07:19 Uhr) Aktuelle Verkehrsstörungen im Bereich der HTS in Siegen

Im Bereich der HTS Auf- und Abfahrt City-Galerie kommt es aufgrund eines Unfalls derzeit zu Verkehrsstörungen. Nach ersten Erkenntnissen ist dort ein LKW umgekippt. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Da es in Kürze aufgrund der Bergungsarbeiten zu Sperrungen kommen kann, bittet die Polizei darum, den Bereich – wenn möglich – zu umfahren.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de