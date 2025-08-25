News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Jugendliche in den Gleisen lösen Polizeieinsatz am Kreuztaler Bahnhof aus

25. August 202545
(wS/red) Kreuztal 25.08.2025 | Am Samstagabend musste die Polizei gegen 22:55 Uhr zum Kreuztaler Bahnhof in die Bahnhofstraße ausrücken. Grund war, dass Jugendliche im Gleisbereich gesehen wurden. Aus Sicherheitsgründen musste der Personenzug (RB91) von Kreuztal nach Hagen daraufhin rund 30 Minuten im Bahnhof verbleiben.

Die eingesetzten Beamten kontrollierten fußläufig die nähere Umgebung. Da im weiteren Verlauf keine unbefugten Personen mehr im Bahnbereich angetroffen werden konnten, konnte der Zug seine Fahrt gegen 23:26 Uhr fortsetzen.

Sich in den Gleisen aufzuhalten ist nicht nur äußerst leichtsinnig, sondern auch lebensgefährlich. Und von besonderer Intelligenz oder Coolness zeugt es bestimmt nicht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

