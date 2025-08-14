Bundesweiter BMW Slalom Cup gastiert am 17. August in Haiger

(wS/red) Haiger 14.08.2025 | BMW Club Kindelsberg richtet vierten Lauf des Slalom Cups aus

Schon traditionell trägt der BMW Club Kindelsberg den 4. Lauf von insgesamt fünf Veranstaltungen des bundesweiten BMW Slalom Cups aus. Am 17. August von 09:00 bis 18:00 Uhr verwandelt sich das Gelände des STL, Kalteiche 59 im Industriegebiet Haiger, in ein Mekka für Slalom- und Geschicklichkeitsfahrer.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, denn das voll ausgebuchte Starterfeld mit 85 hochmotivierten Fahrern verspricht packende Duelle um jede Hundertstelsekunde. Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Zahlreiche Junioren gehen an den Start – auf einem speziellen Juniorenfahrzeug, das dank Sponsoren und Spenden zur Nachwuchsförderung vom BMW Club Kindelsberg gestiftet wurde.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Ein langjähriger Freund und Helfer des Clubs, der nach einem unverschuldeten Unfall auf den Rollstuhl angewiesen ist, erhält die Gelegenheit, als Beifahrer eine Slalomrunde hautnah mitzuerleben.

Bei voraussichtlich bestem Sommerwetter erwartet der Veranstalter viele motorsportbegeisterte Zuschauer. Für Imbiss und Getränke ist selbstverständlich gesorgt – so steht einem Tag voller Adrenalin, Motorensound und BMW-Leidenschaft nichts im Weg.

