Neue Beschilderung in Dahlbruch geplant – Moderne Wegweiser sollen zum kmd führen

(wS/hi) Hilchenbach 14.08.2025 | Wer zurzeit in Dahlbruch unterwegs ist, wundert sich möglicherweise über fehlende Schilder: Aktuell werden die vorhandenen Beschilderungsgestänge am Abzweig Hauptstraße, Am Kampen und am Abzweig Hochstraße, Am Kampen von Mitarbeitenden des städtischen Baubetriebshofs aufbereitet.

Die Beschilderung war unter anderem durch die Witterung in die Jahre gekommen.

Zukünftig soll sie ein neues Design erhalten und den Weg zum nahegelegenen kmd, Kulturellen Marktplatz Dahlbruch, weisen.

Auf die Passanten und die Vorbeifahrenden warten dann zukünftig das markante kmd-Logo mit dem bunten Elefanten und Schlagworte zu den vielseitigen Möglichkeiten des Kultur- und Freizeitzentrums.

Die Erneuerung der Beschilderung wird noch einige Tage andauern. Sie ist ein Baustein von verschiedenen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit für den kmd.



Auch die Beschilderung am Abzweig Hochstraße, Am Kampen in Dahlbruch wird zurzeit erneuert.

.

