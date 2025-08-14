Mauerbruch ist beseitigt: Fußweg zwischen Hinterstraße und Siegberstraße wieder offen

(wS/si) Siegen 14.08.2025 | Der Fußweg unterhalb der Siegener Stadtmauer zwischen Hinterstraße und Siegbergstraße (neben Café Cucú) ist seit heute (Donnerstag, 14. August 2025) wieder geöffnet. Der rund 20 Meter lange Verbindungsweg in die Oberstadt musste wegen eines Mauerbruchs in dem Bereich gesperrt werden. Die Mauer war so marode, dass es zu einem sog. „Schalenbruch“ gekommen war, das heißt, Teile des alten Mauerwerks hatten sich während der Sanierungsarbeiten gelöst.

Im Zuge der Arbeiten an den Teilstücken der Siegener Stadtmauer wurde auch das Mauerstück in der Siegbergstraße im Bereich des Parkhauses Hinterstraße saniert.

Das letzte Teilstück der Stadtmauer-Sanierung beginnt in rund zwei Wochen in der Mauerstraße mit zwei Abschnitten. Voraussichtlich Ende Oktober soll das allerletzte Teilstück der Stadtmauer-Sanierung dann fertig sein.



Der rund 20 Meter lange Gehweg zwischen Hinterstraße und Siegbergstraße ist wieder geöffnet. Foto: Stadt Siegen

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!