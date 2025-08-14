News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
L719: Grundhafte Sanierung bei Netphen-Walpersdorf abgeschlossen – Verkehrsfreigabe am 19. August

14. August 202510
(wS/str) Netphen 14.08.2025 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen gibt bekannt, dass der sanierte Abschnitt der L719 zwischen Netphen-Walpersdorf und dem Bereich hinter dem Kohlenmeilerplatz am Dienstagabend (19. August) wieder für den Verkehr freigegeben wird.

Ursprünglich war mit einer Fertigstellung bis zum Spätsommer gerechnet worden. Trotz witterungsbedingter Herausforderungen, strenger umweltrechtlicher Auflagen durch die Lage im Natur- und Wasserschutzgebiet sowie umfangreicher Arbeiten – darunter der Neubau zweier Überführungsbauwerke, die vollständige Neutrassierung des Bauabschnitts im Vollausbau und die zeitweise Aufhebung der Vollsperrung während der Wintermonate – konnte das Projekt früher als geplant abgeschlossen werden. Dies war vor allem der reibungslosen Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten zu verdanken.

Ein besonderer Dank gilt auch den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie allen Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis während der Vollsperrung, die eine zügige Umsetzung erst möglich gemacht hat. Die Baukosten beliefen sich auf rund 5,5 Millionen Euro.

Die Planungen für die beiden weiteren Bauabschnitte in Richtung Siegquelle laufen derzeit noch. Da sich diese noch im Verfahren zur Baurechtserlangung befinden, ist mit einem kurzfristigen Baubeginn derzeit nicht zu rechnen.

