Dümmer geht’s kaum: Die absurden Vergehen von Unfallflucht, Autodiebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis

(wS/red) Siegen 15.08.2025 | Polizei stoppt fehlende Vernunft: Teenager-Trio liefert Lehrbuchbeispiel für falsche Entscheidungen

Was am Donnerstagabend (14.08.2025) gegen 20.35 Uhr an einer Aral-Tankstelle in der Siegstraße in Weidenau begann, entwickelte sich binnen Minuten zu einem Polizeieinsatz, der selbst erfahrene Beamte ungläubig den Kopf schütteln ließ.

Polizeieinsatz aufgrund verdächtiger Fahrzeuge

Zwei Fahrzeuge – ein VW Up und ein VW Lupo – hatten den Weg auf den Asphalt der Tankstelle gefunden, begleitet von mehreren jungen Menschen. Schon beim ersten Blick der eintreffenden Streifenpolizisten war klar: Hier stimmt einiges nicht. Der VW Up etwa war am selben Tag in Siegen-Eisern gestohlen worden. Am Steuer: ein 18-Jähriger ohne Führerschein.

Auch beim zweiten Wagen, dem VW Lupo, entpuppte sich die Kennzeichenmontage als – freundlich formuliert – kreativ. Die angeblich „SI“-zugelassenen Schilder gehörten tatsächlich zu einem Citroën, der in Niederschelden entwendet wurde; der Lupo selbst hätte eigentlich OE-Kennzeichen tragen müssen. Auch der Lupo-Fahrer, ebenfalls 18 Jahre alt, verfügte über keinerlei Fahrerlaubnis.

Damit nicht genug: Die Ermittlungen ergaben, dass der Lupo zuvor in eine Unfallflucht in Dreis-Tiefenbach verwickelt war. Und als wäre das Szenario nicht schon bizarr genug, befand sich unter den Anwesenden auch eine 14-jährige Jugendliche – selbstverständlich ebenfalls ohne Führerschein, dafür aber mit der mutmaßlichen Vorgeschichte, eines der gestohlenen Fahrzeuge zuvor im Straßenverkehr gesteuert zu haben.

Als die Lage für die Beteiligten sichtbar unangenehm wurde, reagierte die Jugendliche mit Widerstand gegen die Beamten und verbrachte den Abend schließlich in einer Zelle – nicht als freiwilliger Gast.

Ein Fahrzeug konnte noch vor Ort zweifelsfrei an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden; der andere Wagen wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen – und die Liste der möglichen Anklagepunkte ist lang.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Auf wenigen Quadratmetern versammelten sich am Donnerstagabend in Siegen-Weidenau erstaunlich viele Gesetzesverstöße – und bemerkenswert wenig gesundes Urteilsvermögen. Glücklicherweise kam bei dieser Kette von Fehlentscheidungen niemand körperlich zu Schaden.

(Update – ots)

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

