Freie Wähler präsentieren Wahlprogramm für Siegen – Drei Kernthemen im Fokus – Bürgermeisterkandidat Henrich tritt an

(wS/fw) Siegen 15.08.2025 | Am heutigen Freitag erreichte die wirSiegen-Redaktion eine Mitteilung der Freien Wähler Siegen-Wittgenstein. Darin stellt die erst im April gegründete Kreisvereinigung ihr Wahlprogramm für die Stadt Siegen vor. Bei der Kommunalwahl wollen die Freien Wähler mit 63 Kandidatinnen und Kandidaten kreisweit antreten, in Siegen in 28 von 29 Wahlbezirken – flankiert vom Bürgermeisterkandidaten Dr. Christian Johannes Henrich.

Benjamin Grimm & Bürgermeisterkandidat Dr. Christian Johannes Henrich

Unter dem Motto „Demokratie leben. Zukunft gestalten!“ setzen die Freien Wähler in Siegen auf drei Schwerpunkte:

Verkehr pragmatisch denken – Die Umweltspur, so die Partei, habe seit ihrer Einführung zu deutlich mehr Unfällen geführt. Allein im Jahr 2024 habe es 18 Unfälle auf diesem Streckenabschnitt gegeben, zwölf davon mit Beteiligung des ÖPNV. Maßnahmen wie die Anpassung oder der Rückbau der Umweltspur, eine optimierte „Grüne Welle“, der Lückenschluss bei Radwegen sowie klar markierte Abbiegespuren sollen Abhilfe schaffen.

Sicherheit im öffentlichen Raum – Gezielte Videoüberwachung an neuralgischen Punkten wie dem Bürgerpark Herrengarten und dem Siegufer, ein kommunaler Ordnungsdienst an den Abenden von Donnerstag bis Samstag, bessere Beleuchtung, freie Sichtachsen und häufigere Reinigung sollen das Sicherheitsgefühl erhöhen. Ergänzend setzen die Freien Wähler auf Streetwork als präventives Mittel.

Verbindliche Bürgerbeteiligung – Ab Baukosten von zehn Millionen Euro soll eine verpflichtende Bürgerbeteiligung greifen. Ziel sei es, die Bevölkerung frühzeitig einzubeziehen, um Akzeptanz zu schaffen und Konflikte zu vermeiden. Die Ergebnisse sollen politisch verbindlich berücksichtigt werden.

Neben diesen Kernthemen umfasst das Programm acht Punkte – darunter ein steuererhöhungsfreier Haushalt, ein Zehn-Jahres-Sanierungsplan für Schulen, Investitionen in Straßen und Brücken, digitale Verwaltungsservices sowie die intelligente Umwandlung leerstehender Immobilien in Wohnraum.

Zum Wahlkampfauftakt laden die Freien Wähler bereits jetzt zu einem Termin mit Engin Eroglu MdEP am 1. September ein. Nähere Details sollen in den kommenden Wochen folgen.

