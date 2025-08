Einladung zum traditionellen Backesfest am Zinnwald

(wS/khn) Siegen 06.08.2025 | Am Sonntag, dem 24. August 2025, lädt der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte herzlich zum traditionellen Backesfest rund um das Backhaus am Zinnwald ein. Ab 11.00 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Neben warmen Speisen, Erfrischungen, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gibt es die Möglichkeit, den Bäckern bei der Arbeit am Steinofen über die Schulter zu schauen und einen Einblick in das alte Handwerk zu erhalten.

Auch für geschichtlich Interessierte ist gesorgt: In einer Ausstellung mit Vorführungen wird der „Siegerländer Wiesenbau“ vorgestellt – eine einst bedeutende und für die Region typische Wirtschaftsform, von der heute nur noch wenige Spuren in der Landschaft erhalten sind.

Ein buntes Angebot an Spielen und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder sorgt dafür, dass auch die jüngsten Gäste voll auf ihre Kosten kommen. So wird das Backesfest wieder zu einem Fest für die ganze Familie.

Der Arbeitskreis freut sich auf viele Besucher und ein geselliges Beisammensein am Zinnwald.

Am 24. August 2025 wird der „Backes“ am Zinnwald erneut zum Mittelpunkt des traditionellen Backesfestes – mit frischem Steinofenbrot, regionalen Spezialitäten, Einblicken in das alte Bäckerhandwerk und einem bunten Programm für Groß und Klein.