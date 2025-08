61 Auszubildende bei BIKAR – starkes Signal für die Fachkräfte von morgen

(wS/bi) Bad Berleburg 06.08.2025 | Mit dem Start von 17 neuen Auszubildenden –

sieben davon am Stammsitz in Bad Berleburg – setzt BIKAR METALS zum

Ausbildungsbeginn 2025 ein klares Zeichen für die gezielte Entwicklung des eigenen

Fachkräftenachwuchses. Insgesamt befinden sich damit aktuell 61 junge Menschen

an den beiden deutschen Standorten Bad Berleburg (34) und Korbußen (25) sowie

am Standort Bristol, UK (2), in einer Ausbildung bei dem international tätigen

Metallhändler. BIKAR METALS unterstützt auch nach der Ausbildung zahlreiche

Mitarbeitende auf vielfältige Weise bei einem berufsbegleitenden Studium oder einer

anerkannten Weiterbildung zur Erreichung des nächsten Meilensteins in der

beruflichen Entwicklung.

Als Spezialist für hochwertige Halbzeuge aus Aluminium, Messing, Kupfer, Bronze

und Kunststoff liefert BIKAR weltweit Werkstoffe für anspruchsvolle Branchen – von

der Luft- und Raumfahrt über die Medizintechnik bis zum Maschinenbau. Das

Produktspektrum reicht von Platten, Stangen und Profilen bis hin zu vorbearbeiteten

Zuschnitten, die in hochautomatisierten Prozessen hergestellt werden.

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Ausbildungsmöglichkeiten wider: Ob im Büro

oder an der Maschine – bei BIKAR übernehmen Azubis vom ersten Tag an

Verantwortung. Industriekaufleute wirken im Vertrieb, Einkauf, Logistik oder

Finanzwesen mit. Industriemechaniker, Lagerlogistiker, Maschinen- und

Anlagenführer oder Elektroniker sind an der Herstellung und Bearbeitung der

Produkte beteiligt – oft an modernsten Anlagen wie im vollautomatisierten Umfeld der

BIKAR ZONE.

„61 Auszubildende – das ist Ausdruck unserer festen Überzeugung: Wer in die

Ausbildung investiert, investiert in die Zukunft des Unternehmens“, sagt Annalena

Moll, Personalleiterin bei BIKAR. „Unsere Azubis sollen sich bei uns entwickeln

können – persönlich wie fachlich. Deshalb setzen wir auf individuelle Betreuung,

moderne Lernformate und langfristige Perspektiven.“

Zum Ausbildungsstart lernen die neuen Nachwuchskräfte zunächst ihren jeweiligen

Standort kennen – unter anderem im Rahmen eines interaktiven Standort-Quiz.

Anschließend ging es für die neuen Azubis der deutschen Standorte zu einem zweitägigen gemeinsamen Onboarding-Programm zum BIKAR-Standort im

thüringischen Korbußen, wo Teambuilding, Einblicke in zentrale Themen wie

Arbeitssicherheit und Berufsschule sowie ein abteilungsübergreifendes World Café

auf dem Plan standen. Abgerundet wurde der Austausch mit einem gemeinsamen

Grillabend in entspannter Atmosphäre.

Ingo Miß, Ausbildungsleiter bei BIKAR, betont: „Wir suchen junge Menschen, die

motiviert sind, Verantwortung zu übernehmen. Wer Einsatz zeigt, wird bei uns

belohnt – mit Vertrauen, spannenden Aufgaben und echten

Entwicklungsmöglichkeiten. Viele unserer heutigen Führungskräfte haben selbst

einmal mit einer Ausbildung bei uns begonnen.“

Dass dieses Ausbildungskonzept wirkt, zeigen nicht nur die wachsenden Zahlen,

sondern auch die Anerkennung von außen: Die BIKAR AEROSPACE GmbH in Korbußen wurde kürzlich von der IHK Ostthüringen als „Top-

Ausbildungsunternehmen 2025“ ausgezeichnet. Zudem erhielt BIKAR METALS das „IHK-Gütesiegel Ausbildung Südwestfalen“– ein doppeltes Lob für ein

Ausbildungssystem, das auf Qualität, Engagement und Perspektive setzt.

Die 15 neuen Auszubildenden der deutschen Standorte der BIKAR METALS haben

sich am thüringischen Standort kennengelernt. Hier konnten sie auch direkt Einblicke

in den Baufortschritt des Großprojekts BIKAR ZONE east gewinnen, der

vollautomatisierten Zuschnittfertigung für effiziente Aluminiumbearbeitung auf

höchstem technischen Niveau.