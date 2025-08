TuS Ferndorf lässt Nümbrecht keine Chance – 37:16 im Test

(wS/Red) Kreuztal, 06.08.2025 | Pflicht erfüllt, Lust geweckt, TuS mit Kantersieg im Test

Der TuS Ferndorf hat am Dienstagabend im zweiten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison in der 2. Handball-Bundesliga ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Beim Oberligisten SSV Nümbrecht feierte das Team von Trainer Ceven Klatt einen ungefährdeten 37:16 (19:9)-Sieg. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Longerich (35:31) zeigte sich die Mannschaft erneut in guter Frühform.

Von Beginn an präsentierte sich Ferndorf konzentriert, kontrollierte das Geschehen früh und ließ keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Klatt nutzte die Partie, um viel zu rotieren: Alle einsatzfähigen Spieler kamen zu Spielzeit, es gab keine Verletzungen, und die gezeigten Abläufe lassen auf eine gute Entwicklung in der Vorbereitung schließen.

JULIUS MEYER-SIEBERT brachte es nach Abpfiff auf den Punkt: Ich fand, dass wir das Spiel sehr seriös gespielt haben. Wir sind diese Aufgabe konzentriert vorne und hinten angegangen. Natürlich war das ein anderes Niveau, als das, was uns im nächsten Testspiel erwartet, aber wir haben es vernünftig gemacht. Jetzt gilt es, uns weiter einzuspielen, um dann auch gegen höherklassige Gegner zu bestehen.

Auch Tom Jansen betonte den gelungenen Spielverlauf:

Es war unser Anspruch, schnell und ordentlich eine gute Führung aufzubauen und das haben wir bis zur Halbzeit gut umgesetzt. Danach haben wir das Spiel weiterhin dominiert. Wir haben uns stark auf unsere im Training einstudierte Taktik konzentriert. Man merkt noch, dass sprachlich nicht alles bei 100 % ist, aber genau dafür sind die Trainingswochen jetzt da.

LUKAS SÜSSER hob hervor, dass das Team besonders im Positionsangriff Akzente setzen wollte:

Wir haben diesmal weniger auf Tempo, mehr auf unsere Abläufe im Positionsangriff geachtet und das hat gut funktioniert. Es war auch ein wichtiger Test, um uns als Team noch besser kennenzulernen.

Im Tor stand diesmal wieder Can Adanir ( 6 Paraden), der Mitte der 2. Halbzeit von Alexander Graf, dem Keeper der ZWEITEN von Ferndorf abgelöst wurde.. Noch nicht dabei waren die Langzeitverletzten Julian Herzig und Jonas Würz, ebenso Hampus Dahlgren und Gabriel da Rocha Viana.

Die Tore für den TuS Ferndorf erzielten:

Josip Eres und Julius Meyer-Siebert je 6 ,

und je , Nico Schnabl , Marvin Mundus und Tom Jansen je 5 ,

, und je , Julius Fanger 3 ,

, Daniel Hideg , Hendrik Stock und Valentino Duvancic je 2 ,

, und je , Mattis Michel 1.

Das Testspiel gegen Nümbrecht war das zweite von insgesamt fünf geplanten Vorbereitungsspielen:

03.08.: TuS Ferndorf – Longerich 35:31

06.08.: SSV Nümbrecht – TuS Ferndorf 16:37

09.08.: Bergischer HC – TuS Ferndorf

15.08.: TUSEM Essen – TuS Ferndorf

22.08.: TuS Ferndorf – Eulen Ludwigshafen (Stählerwiese, Heimspiel)

Nach dem überzeugenden Auftritt in Nümbrecht richtet sich der Fokus nun auf das Duell gegen den Bundesligisten Bergischer HC, ein echter Prüfstein für die Ferndorfer, bei dem sich zeigen wird, wie weit das Team im Zusammenspiel bereits ist.

Trainer Ceven Klatt:

Ich denke, es war ein standesgemäßer Test gestern von uns. Der Fokus lag diesmal etwas mehr auf der Abwehr. Wir wollten viel im gebundenen Spiel verteidigen, mit einem guten Rückzugsverhalten und das ist uns auch gelungen. Wir kassieren in der ersten Halbzeit nur neun Gegentore und in der zweiten sieben, das ist absolut in Ordnung. Natürlich muss man das immer unter Betrachtung des Gegners sehen. Das soll in keiner Weise despektierlich gemeint sein, aber gegen einen niederklassigen Gegner ist das auch zu erwarten. Trotzdem war es eine standesgemäße Leistung von uns. Alle Spieler haben wieder viel Spielzeit bekommen, wir haben viel durchgewechselt und am Ende souverän gewonnen. Es hat sich keiner verletzt. Es war im Prinzip ein Spiel unter Trainings- bzw. Wettkampfbedingungen für uns, so kann man es vielleicht am besten sagen. Und das war dann am Ende auch völlig in Ordnung.

Bericht: Peter Trojak

Bilder: Andreas Domian