Engagement mit Herz: Vier Feuerlöscher voller Kronkorken bringen Spende für Assistenzhund-Ausbildung

(wS/tg) Netphen 02.08.2025 | Am Nachmittag des 1. August übergaben Stephan Schneider gemeinsam mit Thorsten Görg von der Selbsthilfegruppe „Zurück ins Leben“ vier prall gefüllte, fahrbare Feuerlöscher – nicht mit Löschmittel, sondern mit gesammelten Kronkorken – an die Firma Metallhandel Schulte in der Fludersbach in Siegen.

Hinter dieser besonderen Aktion steckt eine tief persönliche Geschichte: Die Kronkorken hatte Stephan Schneider über viele Monate hinweg zugunsten der Rosengarten Stiftung gesammelt. Diese Stiftung unterstützt seine Lebensgefährtin Melanie bei der Finanzierung und laufenden Ausbildung ihres Assistenzhundes.

„Es ist ein kleines Dankeschön“, sagte Schneider bei der Übergabe, „und zugleich ein Beitrag, die Rosengarten Stiftung bekannter zu machen.“ Die Stiftung fördert bundesweit Menschen, die in körperliche, seelische oder geistige Not geraten sind – insbesondere durch Unterstützung bei der Ausbildung von Assistenzhunden.

„Gerade hier im Siegerland ist die Rosengarten Stiftung noch viel zu wenig bekannt“, ergänzte Thorsten Görg. „Mit dieser Aktion wollen wir dazu beitragen, das zu ändern.“

Dank großzügiger Unterstützung wurde die Wirkung der Aktion zusätzlich verstärkt: Rainer Schulte vom Metallhandel Schulte verdoppelte den Schrottpreis. Auch Stefans Arbeitgeber, die Firma Schmitz Brandschutzservice aus Netphen-Grissenbach, legte nochmals den gleichen Betrag drauf. So konnte eine Spende von 360 Euro an die Rosengarten Stiftung überwiesen werden.

Melanie, 36 Jahre alt, lebt seit vielen Jahren mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Ihren Zusammenbruch erlebte sie im Jahr 2020 – doch sie kämpfte sich zurück ins Leben. Eine entscheidende Unterstützung dabei: ihr Assistenzhund, ein Golden Retriever, der sie heute fast überallhin begleitet.

Die Ausbildung eines solchen Hundes dauert 18 bis 24 Monate und kostet zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Der Hund hilft Melanie nicht nur durch seine ständige Präsenz und Körperkontakt, sondern auch aktiv dabei, Dissoziationen und Flashbacks zu verhindern und schwierige Situationen zu bewältigen.

Die Ausbildung erfolgt in der Hundeschule „Goldschatz“. Für Melanie und Stephan ist klar: „Wir sind unglaublich froh, dass unser Golden Retriever nun ein Teil unserer Familie ist. Er verändert unser Leben jeden Tag zum Positiven.“

Die Kronkorken-Aktion zeigt eindrucksvoll, wie viel man mit persönlichem Engagement, Gemeinschaftssinn und ein paar einfachen Mitteln bewirken kann – für ein Leben mit mehr Selbstständigkeit, Sicherheit und Hoffnung.

Christopher Kissel (Metallhandel Schulte), Stephan Schneider und Thorsten Görg (Selbsthilfegruppe „Zurück ins Leben“) bei der Übergabe der gesammelten Kronkorken.

? 👉