Traditioneller Besuch des Bürgermeisters beim DRK-Zeltlager

(wS/kr) Kreuztal 02.08.2025 | Bereits zum 47. Mal findet mit dem DRK-Zeltlager auch in diesem Jahr wieder ein Highlight der Kreuztaler Ferienspiele statt. Auf dem Gelände des Schützenvereins Wenden-Elben erleben diese Woche rund 90 Kinder eine aufregende und sehr abwechslungsreiche Zeit mit Spielen, Spaß und Lagerfeuer. Ca. 25 Betreuerinnen und Betreuer des DRK sind rund um die Uhr im Einsatz und sorgen für abwechslungsreiche Abenteuer mit Parties, Tagesauflüge und einer Nachtwanderung. Auch das aktuell etwas durchwachsene Wetter stört die gute Laune kein bisschen.

Einer guten Tradition folgend hat Bürgermeister Walter Kiß auch in diesem Jahr die Kinder zum gemeinsamen Mittagessen auf dem Zeltplatz besucht. Begleitet wurde er dabei von Stadtrat Patrick Zöller, zuständig für die Bereiche Jugend, Schulen, Sport und Soziales in Kreuztal. Als besondere Überraschung hat der Bürgermeister – ebenfalls Tradition – zum Nachtisch Eis an die begeisterten Jungs und Mädchen verteilt, die sich mit einer Gesangseinlage, dem DRK-Zeltlager-Lied, bedankt haben.

Foto: Stadt Kreuztal

? 👉