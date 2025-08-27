Erfolgreiche Belebungsbeckensanierung auf der Kläranlage Lützel

(wS/hi) Hilchenbach 27.08.2025 | Neben der Kläranlage Ferndorftal haben die Stadtwerke Hilchenbach damit begonnen, auch die Kläranlage Lützel zu ertüchtigen. Noch im Frühjahr 2025 wurden die Arbeiten für das Belebungsbecken der Kläranlage ausgeschrieben und die Baumaßnahme vergeben. Für rund 270.000 Euro baute die beauftragte Firma etwa 350 m² glasfaserverstärkte Platten ein und laminierte diese. Solch eine Bauweise hatte sich schon auf der Kläranlage Ferndorftal mehrfach bewährt.

Eine der größten Herausforderungen war, unter Baustellenbedingungen den Betrieb der Kläranlage aufrechtzuerhalten. Abwassermeister Sascha Neumann hatte dazu ein Konzept ausgearbeitet. Dieses hatten die Stadtwerke vor Baubeginn mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein abgestimmt.



Die Planung, Ausschreibung sowie die Bauleitung führten die Mitarbeiter der Stadtwerke in Eigenregie durch. Nach einer fünfwöchigen Arbeitszeit erfolgte nun die Teilabnahme. Das Becken geht in den nächsten Tagen in Betrieb und die Restarbeiten werden bis Anfang September abgeschlossen sein.

Fotos: Stadt Hilchenbach