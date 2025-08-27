Kinderfest am Naturfreibad Eiserfelder Weiher ein voller Erfolg

(wS/red) Siegen 27.08.2025 | Das Kinderfest am Naturfreibad Eiserfelder Weiher am 24. August 2025 war ein voller Erfolg. Bei freiem Eintritt nahmen über 270 Kinder begeistert an der Kinderrallye teil und erlebten einen Tag voller Spiel, Spaß und guter Laune.

Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band Snackbox, nachdem der ursprünglich geplante Act NaK leider krankheitsbedingt absagen musste. Trotz der kurzfristigen Änderung herrschte ausgelassene Stimmung auf dem Gelände.

Auch Bürgermeister Steffen Mues besuchte das Fest und freute sich über die zahlreiche Teilnahme der Kinder und Familien. Besonders beliebt waren die kulinarischen Highlights: Über 6 Kilogramm Stockbrot wurden verarbeitet und 19 Kuchen verspeist.

Das Kinderfest bildete den perfekten Abschluss der Sommersaison am Eiserfelder Weiher. Nach einem erfolgreichen Sommer mit zahlreichen Gästen steht als nächstes Highlight das Hundeschwimmen am 20. September 2025 bevor.

Das Naturfreibad-Team bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für einen friedlichen, fröhlichen und unvergesslichen Tag.

v.l.n.r. Frank Weber, Bürgermeister Steffen Mues, Bernd Nückel, Vorsitzende Melanie Kring sowie Jens Uhlendorf im Einsatz am Eiserfelder Weiher beim Kinderfest 2025.



Neben den vielen Spielstationen fand auch das Stockbrot reißenden Absatz, so wurden ganze 6kg Teig „verbacken“.