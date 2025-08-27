Kommunalwahl: Wichtiger Hinweis zur Nummerierung der Wahlbezirke!

(wS/si) Siegen 27.08.2025 | Seit dem 11. August läuft in Siegen das Briefwahlgeschäft für die Kommunalwahlen am 14. September. Über 12.000 Briefwahlunterlagen wurden bereits ausgestellt. Wer Briefwahl beantragt, erhält ein relativ umfangreiches Paket an Unterlagen.

Enthalten sind jeweils

– der Wahlschein,

– ein roter Wahlbriefumschlag,

– ein blauer Stimmzettelumschlag,

– ein Merkblatt für die Briefwahl sowie

– vier unterschiedliche Stimmzettel.

Der Stimmzettel für die Wahl des Landrats/ der Landrätin (auf gelbem Papier) sowie der Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin (auf weißem Papier) sind stadtweit einheitlich. Lediglich die Stimmzettel für die Wahl des Kreistages (auf hellrotem Papier) sowie für die Wahl des Stadtrates (auf hellblauem Papier) sind je nach Wohnort unterschiedlich.

Wie einigen Wählerinnen und Wählern aufgefallen ist, stehen auf dem Stimmzettel für den Stadtrat und dem für den Kreistag im oberen Bereich teilweise unterschiedliche Wahlbezirksnummern. Hierbei handelt es sich nicht um einen Fehler, so die Leiterin der Arbeitsgruppe Wahlen der Stadt Siegen, Laura Meier: „Die unterschiedliche Nummerierung ist richtig und liegt daran, dass sowohl auf Stadtebene als auch auf Kreisebene das Wahlgebiet eingeteilt und jeweils – unterschiedlich – nummeriert wurde!“

Auf Stadtebene gibt es 29 Stadtwahlbezirke, auf Kreisebene gibt es 27 Kreiswahlbezirke, wovon 10 der Stadt Siegen zugeordnet sind.

Das Wahlbüro Siegen achtet beim Verpacken der Briefwahlunterlagen akribisch darauf, die richtigen Stimmzettel beizulegen. Wer dennoch überprüfen möchte, ob ihm die richtigen Stimmzettel zugeschickt wurden, geht am besten wie folgt vor:

Auf dem Wahlschein steht der Stadtwahlbezirk. Dieser muss mit der Nummer auf dem blauen Stimmzettel für die Stadtratswahl übereinstimmen.

Zu welchem Kreiswahlbezirk der jeweilige Stadtwahlbezirk gehört, ist aus dem Wahlschein nicht ersichtlich. Auf der Homepage der Stadt Siegen im Bereich Kommunalwahl (https://www.siegen.de/kommunalwahlen ) gibt es jedoch eine Übersicht (unter „Wahlgebiet“) über die Zuordnung der Stadtwahlbezirke zu den Kreiswahlbezirken.

Bei Rückfragen ist das Wahlbüro unter (0271) 404-1000 oder wahlen@siegen.de erreichbar.