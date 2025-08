Fallschirmfest Ferndorf 2025 – Zwei Tage feiern unter dem Schirm der Freundschaft

(wS/df) Kreuztal 02.08.2025 | Am 16. und 17. August 2025 ist es wieder so weit: der Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft in Ferndorf e.V. lädt zum 8. Fallschirmfest ein – ein ganz besonderes Ereignis, das nur alle drei Jahre stattfindet und längst Kultstatus erreicht hat.

Gefeiert wird wie immer auf dem Parkplatz Irlenhecken vor dem Dorfgemeinschaftshaus – stilecht unter einem Bundeswehr-Fallschirm, der traditionsgemäß an einem Autokran aufgehängt wird und dem Fest seinen besonderen Charme verleiht.

Ein besonderes Highlight ist wie jedes Mal der Besuch aus der Partnergemeinde Ferndorf in Kärnten (Österreich). Die offiziellen Gäste aus Politik und Verwaltung reisen gemeinsam mit der bekannten Werkskapelle des ehemaligen Heraklith-Werks an. Rund 40 Musikerinnen und Musiker sorgen am Sonntagmorgen wie immer für festliche Stimmung unter dem Fallschirm.

Bereits am Samstagabend dürfen sich die Besucher auf Musik, Tanz und geselliges Beisammensein freuen, das von einem DJ begleitet wird. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Zwei Rondells, deftige Grillspezialitäten am Samstag und eine frisch zubereitete Gulaschsuppe aus der runderneuerten Gulaschkanone des Heimatvereins lassen keine Wünsche offen.

Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten: Kinderschminken, Spiel & Spaß sowie Wasserspiele mit der Ferndorfer Feuerwehr sorgen für Abwechslung und gute Laune.

Die Gastgeber freuen sich auf viele Besucher aus Ferndorf und der Umgebung – und ganz besonders auf die Freunde aus Kärnten, die zum großen Teil in privaten Haushalten untergebracht werden. In der Vorbereitung auf dieses Fest fanden bereits gegenseitige Besuche statt, um die seit 1967 bestehende Partnerschaft weiter mit Leben zu füllen – geprägt von Sympathie, Freundschaft und gelebter Verbundenheit über Grenzen hinweg.

