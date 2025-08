Starke Zukunft: Sechs Nachwuchshandwerker starten bei Ewald Sahm ins Handwerk

(wS/es) Burbach 02.08.2025 | Deutschlandweit spricht man in fast allen Branchen vom Fachkräftemangel und von Nachwuchsproblemen. Beim Burbacher Traditionsunternehmen Ewald Sahm GmbH ist das Gegenteil der Fall:

Gleich sechs engagierte Nachwuchshandwerker haben am 01.08.2025 ihre Ausbildung begonnen. 50/50 lautet die Quote – drei Auszubildende im Dachdeckerhandwerk und drei im Zimmererhandwerk.

„Unser Engagement, Auszubildende zu finden und für das Handwerk zu begeistern, trägt nun zum aktuellen Erfolg bei“, sagen die beiden Geschäftsführer Michael und Pascal Sahm.

Bereits vor vielen Jahren wurden Kooperationen mit umliegenden Schulen geschlossen sowie Praktika und Ferienarbeitsplätze angeboten.

„Wir haben zudem intensiv mit unseren Mitarbeitern gesprochen, wie wir unser Handwerk nach außen hin positiv darstellen können, um Nachwuchs zu gewinnen. Es reicht nicht, lediglich Social-Media-Werbung zu machen oder eine glamouröse Homepage zu haben. Vielmehr geht es um die tagtäglichen Arbeiten, die im Team ausgeführt werden – echtes Handwerk mit echtem Teamwork“, so die beiden Brüder und Handwerksmeister.

Mittlerweile befindet sich das Familienunternehmen in der 10. Generation. Unzählige Auszubildende wurden bereits erfolgreich ausgebildet – viele von ihnen sind heute noch im Unternehmen tätig, einige haben sogar den Meistertitel erworben. Aktuell sind elf Auszubildende im Betrieb beschäftigt.

Und wenn sich „10. Generation“ vielleicht altmodisch oder langweilig anhört – das Dachdecker- und Zimmererhandwerk kann sich heute sehen lassen: Mit modernster Technik, neuesten Maschinen und Werkzeugen, Kränen sowie anderen Hilfsmitteln gelingt die Arbeit mit Freude und Leidenschaft.

Das Unternehmen, das zu den ältesten Familienbetrieben der Region – und darüber hinaus – zählt, ist ein regional verwurzelter Arbeitgeber mit 41 festangestellten Mitarbeitern. Dazu gehören Dachdeckermeister, Zimmermeister, Klempnermeister, ein geprüfter Restaurator sowie Fachkräfte aus den jeweiligen Bereichen.

„Wir blicken positiv in die Zukunft und freuen uns, jungen Menschen eine Chance geben zu können. Oft erleben wir z. B. bei Praktika, dass junge Menschen, die zuvor in anderen Branchen tätig waren, bereits nach wenigen Stunden auf der Baustelle aufblühen und ihre Begeisterung für das Handwerk entdecken. Das funktioniert nur mit einem starken, motivierten Team draußen auf der Baustelle – und das wiederum nur mit versierten Fachkräften, die ebenfalls positiv in die Zukunft blicken und Leidenschaft für ihren Beruf mitbringen“, sind sich die beiden Handwerksmeister sicher.

Foto: Ewald Sahm GmbH

